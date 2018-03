Eberbach. (by) Einkaufen und gewinnen: Die Eberbacher Werbegemeinschaft startet auch dieses Jahr wieder eine Osteraktion mit einem Gewinnspiel. Zu gewinnen gibt es diesmal fünf Saisonkarten und zehn Zehnerkarten für das Eberbacher Freibad. Ab Mitte nächster Woche sollen 20.000 Herzen in den Geschäften der Eberbacher Werbegemeinschaft ausliegen. Wer bei dem Gewinnspiel mitmachen will, muss nur seinen Namen und seine Anschrift auf der Rückseite eintragen und die Karte bis spätestens 29. März in eine der Boxen einwerfen.

Eine ähnliche Aktion hat die Werbegemeinschaft im vorigen Jahr gemacht. Über 6500 Karten landeten damals in den Losboxen, zu gewinnen gab es eine Schiffsreise mit der Petra Kappes. "Wer mehr Lose einwirft, hat natürlich auch mehr Gewinnchancen", betont Rolf Wieprecht. Zudem erstatten die EWG-Geschäfte bei einem Einkauf auch die Parkgebühren.