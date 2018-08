Mit schnell bereit zu stellenden zusätzlichen Kleinkind-Plätzen in den Kindergärten St. Josef und St. Elisabeth will die Stadt Eberbach ausreichend Platz für Unter-Dreijährige schaffen. Foto: pa

Eberbach. (fhs) Im Kindergarten St. Elisabeth gibt's fünf weitere Plätze in der Kindergartenkleingruppe mit verlängerter Öffnungszeit. Der Verein Rappelkiste richtet eine weitere Krippengruppe ein. Und im Kindergarten St. Josef soll auch eine Krippengruppe geschaffen werden.

Einstimmig hat dies der Gemeinderat beschlossen; Voraussetzung ist allerdings, dass für St. Elisabeth und Rappelkiste auch die Betriebserlaubnis dafür erteilt wird und dass für St. Josef die Katholische Kirchengemeinde dem so zustimmt. Die Veränderungen werden dann entsprechend in die kommunale Bedarfsplanung aufgenommen.

Das Problem: Derzeit reicht das Angebot an Kindergartenplätzen nicht aus - 2018/19 haben vier Kinder im Alter über drei Jahren noch keinen ausgewiesenen Betreuungsplatz, auf den sie aber ein Anrecht haben. Derzeit gibt's in der Stadt 705 Kinder zwischen 0 und 5 Jahren.

Für Kinder unter drei Jahren hält Eberbach aktuell 95 Plätze vor. In vier Einrichtungen gibt es 60 Krippenplätze, zusätzlich können 27 Kinder ab zwei Jahren in altersgemischten Gruppen unterkommen; den Vorgaben nach werden sie aber doppelt gezählt, belegen also rechnerisch 54 Plätze (da sie mehr Betreuungsaufwand erfordern). Acht Kinder sind in der Kindertagespflege.

Für Kinder über drei Jahren verbleiben 365 Kindergartenplätze. Dem stehen 352 Kinder mit einem Anspruch gegenüber. Das müsste ja eigentlich ausreichen, aber der Verwaltungserfahrung nach genügt das geringe "Überangebot" nicht dem tatsächlichen Bedarf - fürs Kindergartenjahr 2018/19 sind eben vier Kinder noch ohne Betreuungsplatz.

Weil der Bedarf an Kleinkindbetreuung bundesweit zunimmt, folgte der Gemeinderat denn auch dem Verwaltungsentwurf, das Eberbacher Angebot der Kleinkindbetreuung zu erweitern.

Die Lösung: Es gibt einen kurzfristigen und einen mittelfristigen Erweiterungsplan: Jetzt wird in St. Elisabeth eine Elf-Kinder-Gruppe sofort um fünf Plätze erweitert, und in St. Josef soll ein derzeit leer stehender Raum zu einer Krippengruppe mit zehn Plätzen umgewandelt werden.

Der Verein Rappelkiste ist am Ausbau seines Angebots interessiert; allerdings hält es die Stadtverwaltung für nicht sinnvoll, den geplanten künftigen Neubau an der Güterbahnhofstraße noch weiter zu vergrößern. So sollen in der Friedrich-Ebert-Straße zwei Gruppen in der bis dann grundsanierten Einrichtung untergebracht werden. Eine Gruppe davon wird die aus der dann verlassenen Zwingerstraße sein. Unterm Strich entstehen hier zehn neue Plätze für die Betreuung Unter-Dreijähriger.

Für diese Vorhaben rechnet die Stadtverwaltung mit Kosten von rund 200.000 Euro pro Jahr sowie Ausgaben für Umbau beziehungsweise Sanierung, die der Gemeinderat nochmals extra beschließen muss.

Michael Schulz (CDU) stellte (zustimmend) fest: "Kinder- und Kleinkinderbetreuung kostet Geld." Rolf Schieck (SPD) erinnerte an den positiven "weichen Standortfaktor", und Peter Stumpf (AGL) bestätigte, dass in der Stadt dringender Bedarf an Krippenplätzen bestehe. Die Stadtverwaltung geht nun nach dem einstimmigen Ratsbeschluss daran, die kurzfristigen Lösungen umzusetzen und die langfristigen Erweiterungspläne entsprechend voranzubringen.