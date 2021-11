Eberbach. (rho) Auch in diesem Jahr wird es in Eberbach keinen St.-Martins-Umzug geben. In der Altstadt sollten eigentlich wieder an alle Kinder mit Laternen die obligatorischen Martinsmännchen verteilt werden, und auch St. Martin wollte auf seinem Pferd wieder dabei sein. So waren die Planungen des Eberbacher Bürger- und Heimatvereins (BHV). Angesicht der in Baden-Württemberg während der derzeitigen Warnstufe für öffentliche Veranstaltungen geltenden Maßnahmen müsste der Umzug vom Veranstalter unter "3G"-Bedingungen durchgeführt werden. Bei einer Anhebung auf die Alarmstufe könnten sogar nur Genesene und Geimpfte teilnehmen. Da der Umzug vor allem von Kindern getragen würde, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen könnten und weil die Kontrollaufgaben nicht zu bewältigen wären, kam jetzt die kurzfristige Absage des BHV. "Kleiner Verein mit großer Verantwortung", so das Fazit im Vorstand und bei den Projektverantwortlichen. Sie drücken ihr Bedauern für die erneute Absage einer Veranstaltung aus. Man überlegt im Verein, nach mittlerweile einschließlich dem Sommertag vier ausgefallenen Umzügen, "den Kindern demnächst Gutes tun können". Den St-Martins-Umzug gibt es in Eberbach seit 1953, damals vom Vorläufer des BHV, dem Verkehrs- und Heimatverein initiiert.