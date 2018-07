Eberbach. (pol/van) So sauber war sein Auto mit Sicherheit noch nie zuvor gewesen: Am Mittwoch kurz nach 20.30 Uhr rief ein 51-Jähriger die Polizei Eberbach um Hilfe, da er offensichtlich in einer Autowaschanlage eingeschlossen war.

An der Tankstelle angekommen, baten die Polizisten eine Angestellte den Mann aus der Waschanlage zu befreien. Die Angestellte hatte die Anlage zuvor verschlossen, in der Annahme, dass niemand mehr drin sei.

Mit einem gut gereinigten Audi und bester Gesundheit konnte auch der 51-Jährige über seine Spezialwäsche schmunzeln und bewies nach Angaben der Beamten jede Menge Humor.