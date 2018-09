Für die zahlreichen Schmierereien an ganz unterschiedlichen Orten im Dorf muss der oder müssen die Täter geraume Zeit in der Nacht auf Sonntag unterwegs gewesen sein. Die Polizei hofft auf Zeugen. Foto: RNZ

Lindach. (fhs) Am Montag haben sich Beamte der Kriminalinspektion VI des Polizeipräsidiums Mannheim in Lindach umgesehen. Ein Anrufer hatte bereits am Sonntag um 7.49 Uhr der Polizei die erste Meldung über zahlreiche Schmierereien im Dorf mitgeteilt. Wegen "Sachbeschädigung mit politischem Hintergrund" in mehreren Fällen hat jetzt das Dezernat Staatsschutz der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Ihren Angaben nach beschmierten bislang unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag Wände eines Wohnhauses in der Lindenstraße mit blauer und weißer Farbe mit fremdenfeindlichen Parolen. Auf dem Gehweg stand mit weißer Farbe der Schriftzug "NPD". An einem Auto fanden sich Flugblätter mit ausländerfeindlichen Parolen.

Auch ein Gebäude in der Straße "Am Steinbusch" wurde mit dem Schriftzug "NSU" und "NPD" in weißer Farbe besudelt. An einem weiteren Fahrzeug wurden nochmals mehrere Flugblätter mit fremdenfeindlichen Parolen festgestellt. Mehrere Türen in der Unterführung Am Steinbusch, der Weg am Leinpfad sowie im Holzunterstand an der Anlegestelle für die Ruderboote waren ebenfalls mit rechten Parolen teils auch in blauer Farbe beschmiert.

Im Dorf sorgte die Tat bereits für erhebliche Aufregung. Es gibt auch unterschiedliche Sichtweisen, wie man damit umgehen sollte. In den WhatsApp-Gruppen der Mobilkommunikation finden sich bereits sonntags dazu zahlreiche Meinungsäußerungen. Bürger telefonierten untereinander und äußerten Empörung sowie Sorge, zumal der oder die Täter nicht nur allgemein Parolen irgendwo hin schmierten, sondern auch gezielt an Wohnungstüren von Familien, die nicht bereits über Generationen in Lindach leben.

Während manche fordern, man möge die Angelegenheit auf sich beruhen lassen und möglichst nicht nach außen tragen, gar über die Ortsgrenzen hinaus bekannt werden lassen, gibt es auch Stimmen im Lindach, die sich gerade für eine öffentlich sichtbare politische Auseinandersetzung zu Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Vertretern der in den Schmierereien auftauchenden NPD und AfD aussprechen.

Lindachs Ortsvorsteher Peter Schwarz und Eberbachs Bürgermeister Peter Reichert hatten am Montag vereinbart, keine öffentliche Stellungnahme abzugeben und erst einmal auf die weiteren Ermittlungen der Polizei zu verweisen.