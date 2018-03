Eberbach. (mabi/cum) Spaßig ging es am Rosenmontag bei der Eberbacher Firma "Müller Dach und Holzbau" zu: In einem Juxwettbewerb in der Holzbauhalle galt es bei der Rosenmontagsaktion der KG Kuckuck einen neuen Holzwurm zu finden. Der alte Holzwurm Hein hatte aus Altersgründen seinen Ruhestand angetreten. In fünf Disziplinen einer "Tour de Holz" wetteiferten Eberbacher Karnevalisten mit Vertretern der Stadtverwaltung, der Polizei und örtlicher Banken unter anderem beim Nägel angeln, Kuckucke zuschneiden und Türme bauen um die Nachfolge. Dabei wurde gesägt und gereimt, dass sich die Balken bogen. Neuer Holzwurm wurde schließlich - mehr oder weniger überraschend - Elferrat Klaus Brenneis.

Am Fastnachtsdienstag geht es in Eberbach mit dem großen Umzug durch die Stadt weiter. Laut Zugmarschall Wolfgang Röderer haben sich bereits mehr als 70 teilnehmende Gruppen dafür angemeldet.