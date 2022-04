Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Manchmal ist ein Produkt berühmter als die Stadt, aus der es kommt. Der Bäcker- und Konditormeister Heiner Strohauer der Dritte kreierte vor 60 Jahren die Viktoria-Torte, die Eberbach bekannt machen sollte. Dass aus dem leckeren Stück auch noch ein Versandartikel wurde, ist einer hartnäckigen Hauswirtschaftslehrerin zu verdanken, die damit in ihrer Heimatstadt Emden Eindruck machen wollte. Denn diese Frau brachte den "Schöpfer" erst auf eine zündende Idee.

So kannte man ihn: Heiner Strohauer mit seiner Viktoria. Repro: rho

Heiner Strohauer III. war ein kreativer Mensch. Seit 1950 hatte er den Meisterbrief als Konditor. Von Vater und Großvater übernahm Heiner der Dritte 1954 die Bäckerei und Konditorei in der Bussemerstraße – im Haus auch eine Weinstube. Es folgte die Zeit, in der sich Eberbach so langsam darauf besann, ein "Luftkurort mit Heilquellen-Kurbetrieb" zu werden. Und Heiner Strohauer war der Meinung, dass auch ein Mittelständler dazu beitragen sollte, dass seine Heimatstadt bekannter wird, um mehr Gäste anzulocken.

Hinter der Erfolgsidee der Versandtorte "Viktoria von Eberbach" stecken allerdings zwei eher zufällige Ereignisse.

Strohauer war 1962 während einer internationalen Tagung mit einer deutschen Konditoren-Delegation ins berühmte Grand Hotel in Stockholm eingeladen. Dort werden sonst die Nobel-Preise gefeiert.

Die schwedische Königsfamilie lud zum Festbankett ein. Delegationsmitglied Strohauer war von der süßen Nachspeise hell begeistert. Doch der verantwortliche Schweizer Patissier gab sein Rezept für das Tortenstück nicht raus: "Nur über meine Leiche", beschied er wörtlich in kratzigem Schweizerdeutsch.

Aber ein guter Konditor weiß auch so, woher ein bestimmter Geschmack kommt.

In Eberbach angekommen, mischte Heiner Strohauer sofort seine eigenen Zutaten, um dem erlebten Genuss so nahe wie möglich zu kommen. Der Meister fand auch den passenden Namen für seine neue Torte: Im Thalheim’schen Haus in der Kellereistraße wäre nach Eberbacher Lesart anno 1819 fast die spätere englische Königin Victoria I. zur Welt gekommen. Ein solch berühmter Name für einen Eberbacher Kuchen war einerseits ein bisschen hochgestochen, andererseits aber bei Nachfragen auch hinreichend zu erklären.

Das originale "C" der Königin Victoria deutschte Strohauer ein in "K": "Viktoria von Eberbach Torte". Ohne die berühmte Benennung würde das Produkt "Orange-Wein-Sahnetorte, umlegt mit Biskuit-Rouladen" heißen. Als Viktoria war sie aber erst recht etwas für die kleine Weinstube der Strohauers, ein richtiger Höhepunkt für den Kaffeetisch.

Die neue Torte wäre eine lokale Größe geblieben, hätte nicht die aus Emden stammende und in Eberbach tätige Hauswirtschaftslehrerin "Fräulein" Hanna Nedden Besuch von ihrer ostfriesischen Cousine gehabt. Zum Kaffeeklatsch gingen die Damen in Strohauers kleines Lokal. Viktoria begeisterte die beiden Feinschmeckerinnen. "Wenn ich in einem Monat in Emden bin, möchte ich dort eine Torte haben. Schicken Sie sie mir bitte zu" – Hanna Nedden war bereit, das Versandrisiko zu tragen.

Ein kleines Transport-Problem, aber lösbar: Strohauer fror die Torte im Tiefkühlfach ein und steckte sie in eine ausgepolsterte leere 2,5-Kilo-Kaffee-Blechbüchse. Die Deutsche Bundesbahn lieferte pünktlich und unversehrt nach Emden. Fräulein Nedden bedankte sich jedenfalls freudig mit einem Posttelegramm: "Hurra, Viktoria ist da".

Da hatte Heiner Strohauer den zweiten Ideenblitz. Wenn es die Torte schon nach Ostfriesland schafft, dann muss sie doch auch in der Nähe von Eberbach gut ankommen. Strohauer inserierte in den Zeitungen der Umgebung: "Viktoria ab sofort versandfertig".

Die Bestellungen liefen wie erhofft ein. Doch nicht in jedem Fall blieb das Versandgut unbeschädigt. Es gab die eine oder andere Beschwerde: Manche Viktoria bekam auf der Bahn ihren Teil ab. Eines Tages erschien ein Handelsvertreter bei Heiner Strohauer und brachte die Lösung des Verpackungsproblems mit. Fortan gab es eine passgenaue Styropor-Umhüllung.

Die schonte Viktoria im Gepäckwagen und hielt sie auch länger kalt. Drei bis vier Tage Versand machen der Torte nichts aus. Also konnte die Reise auch etwas länger dauern. Im Tiefkühlfach beim Kunden hält sie dann noch eine Woche. Jetzt ging die Post nicht nur in die Eberbacher Umgebung ab.

Mitten auf Heidelbergs Hauptstraße vor Tausenden Zuschauern: Bundeskanzler Kohl und Frankreichs Staatspräsident probieren Heiner Strohauers Viktoria. Repro: rho

Das Zehn-Jahre-Jubiläum der reisenden Viktoria aus Eberbach wurde der eigentlichen Ideengeberin des Tortenversandes gewidmet. Die Stadt Emden inszenierte 1972 eine große Feier in einem örtlichen Altersheim. Bei der wurden Ilse Johanna Nedden und ihren Gästen von Heiner Strohauer höchstpersönlich einige der schon berühmt gewordenen Viktorias kredenzt.

Heiner Strohauer wurde in Eberbach zum "Schöpfer". Er war ein Werbegenie. Immer wieder war die Torte mit ihrem Erfinder Teil von Berichten in Presse, Funk und Fernsehen. Der Eberbacher Konditor konnte sich freuen über Meldungen oder Bilder, in denen Staatsleute und Monarchen seine Viktoria genossen. Strohauer hätte sich zu seiner Zeit nicht vorstellen können, dass der Hype andauert und seine Torte 2011 im Fernsehsender Pro7 beim "Galileo Bundes-Cake-Contest" deutschlandweit den ersten Platz gewinnen und massenweise Bestellungen aus dem In- und Ausland auslösen würde.

So manche Hausfrau hat sich sogar via Internet am Rezept versucht, aber das Original nicht getroffen: "Auf feinem Schokoladen-Biskuit ruht eine erlesene Mischung aus frisch gepresstem Orangensaft, Sahne, Zitrone, herbem badischen Wein und echtem Rum. Diese fruchtige Aroma-Komposition wird umhüllt von saftig-zarten Biskuitrouladen-Scheiben und einem Fruchtgelee-Überzug." Diese Mischung gelingt eben nur in Eberbach.