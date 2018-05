Der Tritt sitzt: Der Eberbacher Kickboxer Bardhyl Gashi (l.) kämpft am Samstag vor großer Kulisse bei der "Fight Arena" in der Kolbenschmidt-Arena in Heilbronn. Foto: Björn Brunner

Von Christofer Menges

Eberbach. Dem Eberbacher Kickboxer Bardhyl Gashi steht ein großer Abend bevor: Am Samstag kämpft er bei der "Fight Arena IV" in der Heilbronner Kolbenschmidt-Arena. Mehr als 3000 Zuschauer werden erwartet, Kickboxer, Boxer und Mixed-Martial-Arts-Kämpfer, darunter deutsche und Europameister. Gashis Gegner: Lokalmatador Admir Hamidovic. Für die dreimal drei Minuten im Ring bereitet sich der Eberbacher seit Wochen vor - verzichtet für den großen Kampf auf einiges.

Morgens um sechs aus den Federn, um sieben zur Arbeit bei der Bootswerft Empacher, nachmittags um vier Feierabend, dann geht es zum Training nach Mannheim, jeden Tag fast drei Stunden, bis in die Nacht. Kraft, Kondition, Ausdauer stehen auf dem Plan, aber auch Technik und mentale Stärke. Da hat Gashi zuletzt besonders dran gefeilt. "Mentalität ist sehr wichtig", sagt er, "ich kann Kraft und Ausdauer bis zum Geht-nicht-mehr trainieren, aber wenn ich in den Ring steige und überfordert bin oder Angst vor Schlägen habe, habe ich keine Chance."

Außer mit seinem Trainer Armia Abdrabo arbeitet Gashi mit einem Mentalcoach und Ernährungsberater zusammen. Drei, vier Wochen vor dem Kampf fing er an, sich den Einlauf in die Arena vorzustellen, damit er in dem Moment nicht das große Flattern bekommt.

"Für mich ist es das erste Mal vor so eine Riesenkulisse", sagt Gashi, "ich habe zwar mal vor 2000 gekämpft, aber noch nie in so einer Arena." Aufgeregt sei er schon, aber Angst habe er nicht. "Ich freu mich drauf", sagt der 29-Jährige.

Dabei kann es beim Vollkontakt-Kickboxen durchaus weh tun. Der Sport ist körperlich und geistig extrem fordernd. Gashis Gegner Admir Hamidovic ist kein unbeschriebenes Blatt in der Szene: Der 26-Jährige ist Schüler von Vedran Krco, der die Kickbox-Akademie in Heilbronn leitet und Mitveranstalter der "Fight Arena" am Samstag ist. Dort im Ring stehen wird auch Europameister Jerome Heinz, der ebenfalls zu Krcos Schützlingen gehört. Gashis Gegner Hamidovic wird von einem Beobachter aus Heilbronn als massiger Kämpfer eingeschätzt, stark in den Beinen, gute Schlagkraft, aber eher träge in seinen Bewegungen. Seinen bislang letzten Kampf in der Fight Arena hat Hamidovic verloren. Das könnte dem 1,90 Meter großen drahtigen Eberbacher zum Vorteil gereichen, wenn er auf den Punkt fit ist.

Gashi kämpft eine Klasse unter dem Schwergewicht, das bei mehr als 95 Kilogramm liegt. Zwei Kilo müssen bis Samstag noch runter.

Bei der Ernährung die Balance zu halten, ist anspruchsvoll, sagt er: Viel Eiweiß, viel Kohlehydrate, aber eben auch nicht zu viel, kaum Brot, viel Gemüse. "Auf Süßigkeiten muss ich ganz verzichten, das ist sehr schwer", sagt Gashi, "auch mit Kumpels mal ein Bier trinken ist nicht drin." Selbst Chips, die er sich sonst hin und wieder mal gönnt, lässt er in den Wochen vor dem Kampf komplett weg. Und wenn der starke Mann doch mal schwach wird, passt seine Frau Floriana auf: "Die erwischt mich immer, wenn ich zu einem Schokoladenstück greife. Immer! Aber es ist toll, dass sie mich so unterstützt und mich auch mal aufbaut, wenn ich demotiviert bin", sagt Gashi,

An seinen kämpferischen Stärken und Schwächen hat Gashi zuletzt intensiv gefeilt: Mit den Beinen war er schon immer gut. Zuletzt hat er viel Boxsparring gemacht, damit es in der Deckung und den Fäusten besser sitzt. "Manchmal sind es nur Kleinigkeiten", sagt Gashi. Aber die können in einem Sport, in dem eine Millisekunde Unaufmerksamkeit den Knockout bedeuten kann, entscheidend sein.

Im vorigen Jahr holte Gashi den Gürtel des internationalen Schweizer Meisters nach Eberbach. Am Samstag, bei seinem nächsten großen Kampf, will er Hamidovic seinen Stil aufzwingen, an dem er hart gearbeitet hat, und einen technisch sauberen Fight abliefern, keine Prügelei."Es ist toll, dass ich erreicht habe, dort zu kämpfen. Jetzt will ich den Leuten auch zeigen, was ich kann", sagt Gashi. Ein Fanklub aus Eberbach wird mitfahren. Floriana ebenfalls. Nur hinsehen kann sie nicht, wenn es bei ihrem Mann im Ring zur Sache geht.

Info: Bardhyl Gashi kämpft am Samstag, 12. Mai, bei der "Fight Arena IV" in der Kolbenschmidt-Arena in Heilbronn über drei Runden à drei Minuten gegen Admir Hamidovic. Einlass ist um 17 Uhr. Beginn um 18 Uhr.