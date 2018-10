Alpin-Ski-Legende Katja Seizinger ist neues Mitglied in der deutschen Hall of Fame des Sports. Foto: pa/Deutsche Sporthilfe

Eberbach/Herzogenaurach. Der frühere Alpin-Ski-Star Katja Seizinger ist jetzt offiziell in die "Hall of Fame des deutschen Sports" aufgenommen worden. Seizinger steht damit in einer Reihe mit Sportlegenden wie Boris Becker, Steffi Graf und Michael Schumacher.

Die in Eberbach aufgewachsene Seizinger ist mit drei Olympiasiegen eine der erfolgreichsten deutschen Abfahrtsläuferinnen der Geschichte, wurde Weltmeisterin, gewann zwei olympische Bronzemedaillen und zudem zweimal den Gesamtweltcup. Von 1992 bis zu ihrem Karriereende 1998 war sie sieben Jahre in Folge unter den Top drei des Gesamtweltcups.

"Es ist eine unglaubliche Ehre, der ‚Hall of Fame‘ anzugehören", zeigte sich Seizinger von der Aufnahme beeindruckt, "wenn man sieht, welche Generationen, Gesichter und Namen in diesen besonderen Kreis aufgenommen sind, ist das ein tolles Gefühl."

Das Skifahren lernte Seizinger u.a. am Katzenbuckel. In der Saison 1989/90 nahm sie zum ersten Mal am Weltcup teil, erreichte 1990 ihren ersten Podiumsplatz im Super-G und wurde von der Deutschen Sporthilfe zur "Juniorsportlerin des Jahres" gekürt. Bei ihrer ersten Weltmeisterschaft 1991 wurde sie Fünfte in der Abfahrt und in der Kombination.

Noch im selben Jahr gewann sie ihr erstes Weltcuprennen. Bei ihren ersten Olympischen Spielen 1992 in Albertville holte sie die Bronzemedaille im Super-G, wurde 1993 in dieser Disziplin Weltmeisterin und krönte sich ein Jahr später in Lillehammer in der Abfahrt zur Olympiasiegerin. Bei den Olympischen Winterspielen 1998 in Nagano gewann sie abermals die Abfahrts-Goldmedaille und verteidigte damit erfolgreich den Olympiasieg in einer alpinen Speed-Disziplin, was zuvor noch niemandem gelungen war.

Ihren dritten Olympiasieg holte sie nur einen Tag später in der Kombination - bei einem historischen deutschen Dreifach-Triumph vor ihren Teamkolleginnen Martina Ertl und Hilde Gerg.

Die damals 25-Jährige wurde in jener Saison nach 1996 zum zweiten Mal Gesamtweltcup-Siegerin, gewann die Einzel-Weltcups in der Abfahrt sowie im Super-G und wurde zum dritten Mal zur Sportlerin des Jahres gewählt. Zudem ist sie eine von drei Rennläuferinnen, der es gelang, drei Rennen innerhalb von drei Tagen zu gewinnen: im Dezember 1997 im kanadischen Lake Louise.

Nach einer schweren Verletzung im Sommertraining 1998 beendete Seizinger ihre Karriere. Die Trägerin des Goldenen Sportehrenzeichens des Deutschen Skiverbandes erhielt 2002 den Fair-Play-Preis für ihre Sportkarriere. Seizinger begann nach dem 1,6er-Abitur ein BWL-Fernstudium an der Universität Hagen. Danach arbeitete sie zunächst drei Jahre in einer Heidelberger Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, bevor sie ihren ersten Erfahrungen im väterlichen Unternehmen sammelte.

Seit 1999 ist sie mit Kai-Uwe Weber verheiratet. Mittlerweile arbeitet die Mutter zweier Kinder im Aufsichtsrat von zwei Stahlunternehmen. Zudem trat sie 2002 bei den Olympischen Winterspielen als TV-Expertin auf.

Die "Hall of Fame des deutschen Sports" wurde von der Deutschen Sporthilfe 2006 ins Leben gerufen und zählt inzwischen 113 Mitglieder, die durch ihre Erfolge oder ihren Einsatz für Sport und Gesellschaft Geschichte geschrieben haben.