Von Martina Birkelbach

Eberbach. "Grimm - von der Polizei Eberbach. Nicht erschrecken, es ist nichts passiert. Wir machen nur Prävention zu Wohnungseinbrüchen": Einige Male hat der Polizeihauptkommissar (PHK) vergangenen Mittwochnachmittag seinen Text aufgesagt.

Im dritten Jahr ist er unterwegs, einmal wöchentlich in der dunklen Jahreszeit, jeweils für ein paar Stunden. Zur "Sensibilisierung", wie er sagt. Bernd Grimm (unter anderem auch Sachbearbeiter Vorbeugung) klingelt an den Haustüren, spricht mit den Bewohnern, verteilt Flyer.

Sein Schwerpunkt: Einfamilienhäuser. In Rockenau war er dieses Jahr schon, am Mittwoch steht der Wimmersbacher Weg auf seinem Plan. Begleitet wird der 54-Jährige von Laura Paulauskaite, Polizeianwärterin. Sie ist das erste Mal dabei, sie passt auf, hört zu und findet die Aktion, die im gesamten Polizeipräsidium Mannheim läuft, sehr gut. Viele Häuser schaffen die beiden nicht, denn jedes Gespräch dauert und auch die Bürger haben einige Fragen. "Aber das spricht sich auch rum, dass wir da waren. Wer nicht zuhause ist, bekommt den Flyer in den Briefkasten und gegebenenfalls auch eine Mängelliste; wenn wir beispielsweise sehen, dass ein Fenster gekippt, die Garage offen oder eine Tür nicht richtig verschlossen ist ", erklärt Grimm. Er empfiehlt auch die kostenlose kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in Heidelberg, die Beamten kommen ins Haus und informieren über Sicherheitseinrichtungen.

Die Fallzahlen der Wohnungseinbrüche im Bereich Eberbach sind laut dem PHK, im Vergleich zu anderen Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis, sehr gering: Im Jahr 2015 waren es acht, 2016 drei und 2017 sechs. "Etwa 40 Prozent davon sind noch dazu "versuchte Einbrüche, also ohne Erfolg". Dennoch: "Auch wenn man sich hier keine großartigen Sorgen machen muss, jeder Einbruch ist einer zuviel", betont Grimm. Wenn man beispielsweise nachts während eines Einbruchs schläft, kann das die Hausbewohner sehr treffen und schockieren. Die Privatsphäre ist verletzt, dass verloren gegangene Sicherheitsgefühl oder auch psychische Folgen wiegen dabei meist sogar stärker als der rein materielle Schaden. "Bei uns wurde vor über 20 Jahren eingebrochen", erzählt ein Ehepaar, welches Grimm unterwegs trifft. "Ich habe das heute noch nicht vergessen - das steckt immer noch in mir drin", so die Frau.

Hintergrund Tipps der Polizei Baden-Württemberg, Polizeipräsidium Mannheim: > Türen und Fenster verriegeln - auch bei kurzer Abwesenheit. > Gekippte Fenster und Türen sind kein Hindernis. > Hausschlüssel nicht verstecken. > Fremde ansprechen. "Kann ich Ihnen helfen?" > Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. > [+] Lesen Sie mehr Tipps der Polizei Baden-Württemberg, Polizeipräsidium Mannheim: > Türen und Fenster verriegeln - auch bei kurzer Abwesenheit. > Gekippte Fenster und Türen sind kein Hindernis. > Hausschlüssel nicht verstecken. > Fremde ansprechen. "Kann ich Ihnen helfen?" > Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. > Nachbarschaftshilfe schützt vor Wohnungseinbruch. > Lassen Sie sich von der Polizei beraten. Das können Sie tun: > Informieren sie Nachbarn und die Polizei über verdächtige Beobachtungen. > Notieren Sie Kennzeichen und Beschreibungen verdächtiger Autos und Personen. > Rufen Sie bei Gefahr und dringenden Verdachtsfällen sofort an: Notruf 110! > Teilen Sie mit: Wer meldet? Was ist passiert? Wo und wann ist es passiert? Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle Heidelberg, Telefon (06 21) 174.1234.

Auch bei Ehrenreich-Heiß klingeln Grimm und Paulauskaite am Mittwoch. "Ich bin froh, dass seit August unsere Straße fertig ist und es eine Beleuchtung gibt", erzählt Meike Ehrenreich-Heiß. Der nächste Kandidat öffnet nach Grimms Sätzen prompt die Tür. Ein Jugendlicher, der alleine zu Hause ist. "Jetzt hast Du aber einen Fehler gemacht", bekommt er zu hören. Denn der Jugendliche hat nicht durch die Glastür geschaut, und sich überzeugt, dass es sich um "echte" Polizisten handelt.

"Wenn man sich trotz unsere Uniform nicht sicher ist, ob wir echte Polizisten sind, kann man auch immer im Revier anrufen und nachfragen", so der PHK. Der Jugendliche will ganz sicher das nächste Mal besser darauf achten, wem er die Tür aufmacht.

Carina Lindenbach wirkt nach dem Polizei-Gespräch ebenfalls etwas nachdenklich. "Ich werde jetzt mehr darauf achten, dass die Türen auch verschlossen sind - auch wenn ich nur kurz weg bin", sagt sie. "Sie wohnen in einem neuen Haus, die Tür ist fünffach verriegelt. Da ist ein Einbruch fast unmöglich, stellt Grimm fest.

Nur sind es eben oft die Momente, die ein Einbrecher nutzt. "Man kommt abends von der Arbeit nach Hause und fährt dann noch mal kurz weg. Vergisst vielleicht, dass ein Fenster gekippt oder die Haustür nicht abgeschlossen ist. Es ist schon dunkel, der Einbrecher nutzt die Zeit aus." Wenn alles gut gesichert ist, kann das vorbeugen; "denn ein Einbrecher probiert einen Eingriff zwei bis drei Minuten lang - meist auch über Terrassentüren - dann ist er weg. Kein Einbrecher müht sich zehn Minuten lang ab, eine Tür aufzubekommen".

Frank Hofmann erkundigt sich, ob ein Bewegungsmelder etwas bringt. "Wenn es dunkel ist, kann das Licht schon abschrecken", antwortet Grimm.

Meist mit großen Augen und offenem Mund angestarrt wird der Polizeihauptkommissar von den kleinen Kindern im Wimmersbacher Weg. Auch wenn seine Bemühungen, dass sich die Kleinen später bei der Polizei bewerben, nicht immer erfolgreich sind: "Mein Sohn will lieber zur Feuerwehr", sagt ein Vater lachend. Und dann entdeckt Grimm etwas an einem Hauseingang: eine Kamera. Seine Augen leuchten: "Das ist natürlich das Beste. Man sieht, wer vor der Tür steht - das kann auch potenzielle Einbrecher abschrecken. Und manche Kameras können auch aufzeichnen, das ist natürlich das allerbeste."

"Hab’ ich was angestellt", ruft eine Dame, die gerade vor dem Haus steht schon von Weitem, als sich die beiden Uniformierten ihr nähern. Nachdem sie erfährt, worum es geht, sagt sie überzeugt: "Wenn es dunkel ist, bin ich immer arg vorsichtig. Ich schließe immer alles ab. Außerdem passe ich auch auf das Haus gegenüber auf. Wir schauen gegenseitig - das gehört für mich zur guten Nachbarschaft dazu." Sehr löblich findet der Polizeihauptkommissar. Denn wenn Nachbarn aufpassen, und bei verdächtigen Wahrnehmungen die Polizei informieren, kann das viel helfen.

Ein Thema, das nebenher fast alle im Wimmersbacher Weg beschäftigt: Osteuropäische Autos, die oft durch die Straße fahren. "Transporter, die rumfahren und auch Dinge mitnehmen", bringt es ein Anwohner auf den Punkt. "Das sind illegale Müllsammler", sagt Grimm und bittet darum, die Polizei anzurufen, wenn diese Autos bemerkt werden. "Grundsätzlich sollte man immer die Polizei anrufen, wenn irgendetwas verdächtig ist", betont er weiter. "Keine Hemmungen haben, lieber einmal zu viel anrufen, als gar nicht."

"Sensibilisieren", wollte der Hauptkommissar mit seiner Tour. Das ist ihm bei den Wimmersbacher-Weg-Bewohnern auf jeden Fall gelungen. Denn auch wenn es sich in Eberbach relativ sicher wohnt: "Jeder Einbruch ist einer zuviel".