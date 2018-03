Ronald J. Autenrieth

Eberbach. Kulturamtsleiter Tobias Soldner ist mit der JazzMe-Zwischenbilanz nach der ersten Woche sehr zufrieden. Am Freitag startete auch das zweite Wochenende mit einem sehr gut gefüllten Club 55 und die Stimmung war bestens, am Ende wurde getanzt.

Das Trio "Flüstertüte" in ein Jazz-Festival einzubauen, war ein Experiment, steht die Gruppe doch neben Funk und diversen Randregionen des Jazz für waschechten HipHop. Doch Lukas Pfeils Rap-Einalgen kamen an, die Texte hatten was und zwischendurch gab es immer wieder hinreißende Instrumentalnummern. Pfeil stand für kernig gediegenes Saxofonspiel, war aber auch der "MC", will heißen der "Microphone Checker", wie man dies einschlägig nennt.

Außerdem hatte er ein Instrument dabei, dass man in Eberbach so wohl noch nie gehört hat: Ein EWI (Electronic Wind Instrument), ein vollelektronisches Blasinstrument, mit dem er abgehobene, ans Psychedelische grenzende Sounds zaubern konnte. Anselm Krisch, genannt "Ans the Hands" spielte an seiner Keyboard-Tastatur am gesplitteten Manual mit der linken Hand den Bass, mit der rechten Piano- und Synthesizer-Klänge. Etliche Kompositionen stammten aus seiner Feder. Am Schlagzeug zeigte der Augsburger Stefan Höfele, wie vielfältig und mitreißend Rhythmus sein kann, auch in energiegeladenen Soli, zu denen die beiden Bandkollegen aber nicht schwiegen, sondern anfeuernde Begleitfiguren beisteuerten. Einflüsse von Joshua Redman‘s "Elastic Band", MM&W, Jamiroquai, Marcus Miller oder Herbie Hancock wurden deutlich. Dennoch hat die Band einen eigenständigen Stil entwickelt und mit Sicherheit Zukunft.

So verging die Zeit bei Nummern wie "Zeitgeist", wo es um soziale Netzwerke geht, oder Nonsenstiteln mit persönlichen Bezügen ("Versteck den Wurm") wie im Flug. Immer wieder wurde das Publikum gesanglich einbezogen, Rap-Texte regten zum Nachdenken an: "Wie versteht man diese Welt und findet Wahrheit drin?" Oder über den geistigen Müllberg in Facebook: "Mein Glaube ist, dass Bullshit nicht von Dauer ist…"

Am Ende gab es kein Halten mehr. "Es war eine Riesengaudi mit Euch!"

Zugabe-Rufe und: "Für Euch haben wir noch ein Ass im Ärmel aufbewahrt!" Wie gesagt, so getan: Vor den Instrumenten wurde ein kleiner Dancefloor frei geräumt, dann war die "All Night Jam" angesagt.