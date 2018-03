Klärmeister Rainer Höfler kontrolliert den Rechen am Pumpwerk in der Uferstraße. Der fischt aus dem Wasser, was nicht reingehört. Foto: Elisabeth Murr-Brück

Von Elisabeth Murr-Brück

Eberbach. Die Geschichte vom Sündenfall könnte man auch anders schreiben. Nicht der Griff zum Apfel führte ins Verderben. Es könnte ein Regenmantel gewesen sein oder Gummihandschuhe oder, 200.000 Jahre früher, die erste Steinspitze, die ein prähistorischer Jäger mit Birkenpech mit einem Pfeilschaft verklebte. Für das steinzeitliche Pattex haben unsere Vorfahren Birkenrinde verschwelt, heute nennt man den Vorgang Pyrolyse, so entstand der erste Kunst-Stoff in der Geschichte der Menschheit.

Ein Augsburger Benediktinermönch erhitzte Magerkäse und kochte ihn ein, mehrmals hintereinander, so entwickelte er 1531 einen formbaren Werkstoff, der nach dem Aushärten stabil wie ein Knochen war. 1823 wurden aus Kautschuk die erste Regenmäntel produziert, 16 Jahre später entstand aus dem Grundstoff, wieder mal durch einen Betriebsunfall, im Labor von Charles Goodyear Gummi. Erst machte er daraus Handschuhe, dann Kondome. Sündenfall oder Türöffner für einen paradiesische Zukunft?

Danach ging es jedenfalls Schlag auf Schlag, das Plastik-Zeitalter hatte begonnen. Schöne neue Welt mit ungezählten neuen Möglichkeiten: Filme, Fenster, Farben, Textilen und Bodenbeläge, Autos und Flugzeuge, Tischtennis-Bälle, Lego, immer wieder Neues, preisgünstig, leicht, bunt und nahezu unkaputtbar. Heute sind wir rund um die Uhr umgeben von Kunststoff-Produkten, vom Wecker, Duschkopf, Shampoo, Zahnbürste, Kaffeemaschine, Joghurtbecher, Handy, Auto, Möbel, Teppiche, Kopfhörer bis zur Matratze; ein Einkauf ohne Plastik ist kaum durchführbar, viele Artikel sind mehrfach verpackt und eingeschweißt. Weltweit wurden im vergangenen Jahr rund 380 Millionen Tonnen Kunststoff verbraucht.

Kaum vorstellbar, wie die Menschheit noch bis in die Zeit unserer Großeltern ohne all das, was uns heute selbstverständlich ist, leben konnte. Aber wir wollen das Zeug auch wieder loswerden, früher oder später. Wegschmeißen heißt offiziell und beschönigend "Entsorgung" und bedeutet, dass sich in Eberbach anschließend die AVR darum sorgt. Kunststoffe werden als Wertstoffe in der "Grünen Tonne plus" gesammelt. Nach Auskunft des Unternehmens funktioniert im Rhein-Neckar-Kreis die Mülltrennung "sehr gut", 2016 wurden mit 180 Kilogramm mehr Wertstoffe gesammelt als im Landesdurchschnitt (dort waren es 166 Kilo). In der Sortieranlage in Sinsheim werden Folien und verwertbare Plastikflaschen zum Recycling aussortiert, der Rest wird nach entsprechender Aufbereitung verbrannt.

Aber nicht aller Müll landet dort, wo er hingehört. "Es gibt Leute, die ihn auf den Wander-Parkplätzen abladen" erzählt Hubert Richter, Forstamts-Revierleiter für den Bereich Itterberg.

Und in der Kläranlage fischt ein Rechen aus dem Wasser, was nicht reingehört und größer als sechs Millimeter ist, immerhin 25 Tonnen Holz, Papier und Plastik im Jahr. Was kleiner ist, wird mit dem Klärschlamm verbrannt, sagt Klärmeister Rainer Höfler. Ein massives Problem allerdings sind die beliebten Feuchttücher, wenn sie einfach ins Klo geworfen werden: sie zersetzen sich im Wasser nicht, sondern verstopfen und blockieren die Pumpen.

Nicht erfasst werden auch Mikroplastik-Partikel, die in vielen Kosmetikprodukten enthalten sind. Über Gewässer und Böden gelangen sie in die Nahrungskette, in vielen Mineralwässern und selbst im Trinkwasser wurden sie nachgewiesen. Und über die Verbrennung wird das Rohöl als Ausgangsmaterial der Kunststoffe in der Atmosphäre freigesetzt. Völlig los werden wir sie nie mehr, ein Verzicht ist nicht realistisch. Aber weniger wäre durchaus möglich.

Ein Dorf zeigt, wie es gehen könnte. 2014 wollte die Gemeinde Roßtal in Franken die erste plastiktütenfreie Marktgemeinde in Franken werden. Das Projekt ist inzwischen ein Selbstläufer, Einzelhändler machen ebenso mit wie die Bewohner. Kunststoffe werden vermieden, wann immer es geht. Und wenn Bürgermeister Johann Völkl die Jubilare des Orts besucht, überreicht er die Geschenke in einer Fair-Trade-Tasche.