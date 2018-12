Abknickende Vorfahrt: Im starken Gegenverkehr an der Ecke Friedrichstraße in die Bahnhofstraße. Die Schilder weisen Richtung Amorbach-Mudau.

Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Der Straßenverkehr war schon immer ein Eberbacher Hauptthema. Die Innenstadt war dereinst überlastet. Ganz früher donnerten alle Fahrzeuge von Heidelberg her über die Hirschhorner Landstraße, die Friedrich-Ebert-Straße, die Friedrichstraße und die Bahnhofstraße Richtung Neuer Markt. Dann teilte sich die Strecke nach Würzburg links hoch über den Marktplatz, nach Heilbronn an der Kirche vorbei.

Es waren nicht nur Personenkraftwagen. Selbst schwere Lastzüge rumpelten Tag und Nacht an den Häusern vorbei. Wer heute die Bahnhofstraße sieht, kann kaum glauben, dass dort einmal die B 37 im Gegenverkehr durchführte, flankiert sogar noch von zwei ausreichend breiten Gehwegen.

Die erste Entlastung der Innenstadt kam 1961 mit dem Bau der Uferstraße am Lauer, früher freies Gelände. Jetzt erst führte die B 37 entlang des Neckars an Eberbach vorbei. Aber, wer in den Winterhauch wollte oder von dort anreiste, musste weiterhin durch die Bahnhofstraße. Die Umgehung der Landesstraße 2311 an der Itter ließ lange auf sich warten. Wegen der Finanzierung gab es ein jahrzehntelanges Hin und Her. Erst im Dezember 1999 wurde das berühmte Band durchschnitten, konnte der Verkehr zum Odenwald und ins Ittertal aus der Innenstadt herausgedrängt werden.

Wir erinnern uns vierzig Jahre zurück: Die Häuser in der Altstadt waren lange noch nicht auf dem neusten Stand. Die Kanalisation war noch nicht voll ausgebaut, es gab sogar noch Plumpsklos, deren Gruben mit Fäkalienwagen entsorgt werden mussten - Kommunal-Boos und Kommunal-Schulz waren hier die Protagonisten.

Alle Straßen in der Altstadt waren noch mit Autos zu befahren. Die Altstadtsanierung lief erst Mitte der 1980er-Jahre an. Erst kurz vor 1990 bekam das Zentrum Eberbachs ein neues Gesicht.

Einen großen Wurf hatte man in Eberbach jedoch bereits Ende der 1970er-Jahre vorgeschlagen bekommen. Da waren die ersten Fußgängerzonen in Deutschland schon weit über zehn Jahre alt. Die "staufische" Altstadt sollte erneuert werden. Die renommierten Stadt- und Verkehrsplaner Prof. Ludwig Schweizer und Prof. Kurt Leibbrand legten 1972 Bürgermeister Hermann Schmeißer und dem Gemeinderat ein Konzept vor, in das die damaligen Maximen einflossen: Eberbach sollte für den Fremdenverkehr fit gemacht werden, Einzelhandel und Gewerbe im Zentrum sollten blühen. Und neue Bewohner wollte man ins Zentrum locken - der Kaufkraft wegen. Die Dr.-Weiss-Schule wäre einem neuen Wohnviertel gewichen. Die Merkmale der Eberbacher Verkehrsplanung von 1972: Beim Kurhaus wäre nur die Einfahrt in die jetzige Tiefgarage möglich gewesen, die untere Friedrichstraße war Fußgängern vorbehalten, über die Bussemerstraße und die obere Friedrichstraße hätte man den Verkehr mit einem Durchbruch unterhalb der Feuergrabengasse nahe dem Gässel in die Odenwaldstraße geführt, und aus Richtung Neckarbrücke ginge der Verkehr über eine verbreiterte Neckarstraße in den Odenwald. Die Bahnhofstraße war als Einkaufsstraße nur für Fußgänger vorgesehen. Wäre das Konzept umgesetzt worden, sähe Eberbachs Innenstadt anders aus als heute.

Heute wird immer noch über die komplette Sperrung der Bahnhofstraße nachgedacht, oft auch mit dem Hinweis auf frühere Planungen. Doch für eine solche Entscheidung würde man zwei der wichtigsten, markantesten Vorschläge des 1972er Konzepts nicht berücksichtigen: Die Ableitung des Verkehrs an der Kreuzung Friedrichstraße durch das Quartier Feuergrabengasse zur Odenwaldstraße, um nahe der Bahnhofstraße zu bleiben. Und es waren groß dimensionierte Parkhäuser und Parkflächen, die unmittelbar nahe der Altstadt vorgeschlagen wurden. Von hier aus hätten die Einkäufer kurze Wege gehabt.

Parkplätze in der Stadt waren ein Kern der Vorschläge der der 1972er Planer. Die Zahl eigens empfohlener Stellplätze: 2700. Damit waren jedoch keine zufällig freien Möglichkeiten an den Straßen gemeint, sondern regelgerecht bewirtschaftete Flächen. Ein Parkhaus war am Leopoldsplatz vorgesehen, wo die jetzige Tiefgarage steht. Weitere Vorschläge: Bei der Luisen-/Bussemerstraße, beim Rosenturm in größerer Flächenzahl als heute. Und nahe des angedachten Durchbruchs oberhalb des Neuen Marktes gegenüber dem Gässel. 1973 wurde Horst Schlesinger Bürgermeister. Noch heute sieht er die Vorschläge aus dem Vorjahr als "genial" an, als "visionär und idealistisch". Um alles umzusetzen, fehlte es am nötigen Geld. Allein der Durchbruch bei der Feuergrabengasse mit einem neuen Parkhaus hätte zig Millionen Mark verschlungen.

Zudem lief die katholische Geistlichkeit Sturm gegen den zu erwartenden Lärm bei der Katholischen Kirche. Dann kam noch dazu, dass Stadtplaner Schweizer in seine Vorschläge das von Bürgermeister Schlesingers Vorgänger Schmeißer favorisierte neue Rathaus beim Pulverturm eingezeichnet hatte. Dieses Vorhaben lehnte Schlesinger mit seinem Gemeinderat kategorisch ab. Ideen der Stadtplaner Schweizer und Leibbrand wurden allenfalls in Teilen aufgegriffen. Erst Ende der 1980er-Jahre kam endlich die Fußgängerzone. Über Parkhäuser wurde zwar nachgedacht. Aber außer unterm Leopoldsplatz gab es nichts im Angebot. Am zweiten vorgeschlagenen Standort hätte sich das Fabrikgelände der Firma Weihrauch angeboten. Aber da traute sich der Gemeinderat nicht heran. Die Drahtwerke sollten ihren Produktionsstandort im Zentrum nicht verlieren. In Landesentwicklungsplänen und auch im Schweizer-Konzept stand die Förderung des Fremdenverkehrs noch an erster Stelle. So auch für Eberbach. Aber am 26. September 1996 entschied der Gemeinderat, das Prädikat "Ort mit Heilquellen-Kurbetrieb" zurück zu geben.

Die Auszeichnung "Luftkurort" war schon längst vorher im Staub verweht. Der Traum von "Bad Eberbach" war nun gänzlich ausgeträumt. Verblieben nur noch Handel und Gewerbe als zu stärkende Faktoren. Dass deren Ertüchtigung irgendwann auch einmal ins Leere lief, ist vornehmlich der Tatsache geschuldet, dass die Stadt im alten BBC-Gelände ausreichend Fläche für Discounter, Handelsketten und Baumärkte zur Verfügung stellte, allerdings einem unabwendbaren bundesweiten Trend folgend. Selbst kleinere Fachgeschäfte wie für Lebensmittel, Bürobedarf, für Zoo- und Anglerbedarf oder Elektro- und Fernsehhändler in der Innenstadt mussten vor dem billigeren Angebot der Ketten kapitulieren.

Eberbach hat eine rührige Werbegemeinschaft, die sich mehr als 50 Jahre gehalten hat. Sie und der heutige Bürgermeister Peter Reichert propagieren immer wieder, Eberbach sei ein großes Einkaufzentrum, in dem es fast alles unter einem imaginären Dach zu kaufen gebe.

Hätte man die Vorschläge von 1972 dereinst umsetzen können, wäre Eberbach tatsächlich eine solche große Einkaufsmeile geworden - mit Parkplätzen direkt bei den Geschäften.