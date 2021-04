Von Martina Birkelbach

Eberbach. Der Rasen leuchtet in saftigem Grün, die Büsche sind geschnitten, Vögel zwitschern und der Neckar bahnt sich seinen Weg: Idylle pur herrscht auf dem Campingpark mit Blick auf die herrliche Eberbacher Stadtkulisse. Doch neben dem derzeit nicht sichtbaren Biber, der bereits an (inzwischen umzäunten) Bäumen genagt hat, befinden sich am Montag nur ungebetene Gäste auf dem Platz: Zwei Nilgänse tummeln sich und picken den von Christine Freyer und ihrem Lebensgefährten Jörg Pachur frisch gesäten Rasensamen weg. Campingurlauber vermelden die beiden, die den Platz seit 2003 betreiben, keine.

Idylle pur und gähnende Leere auf dem Campingpark Eberbach. Foto: Martina Birkelbach

Gähnende Leere, dabei könnte man sich auf den großflächigen Plätzen an der frischen Luft bestens erholen. Ab 90 Quadratmetern geht’s los, mehr Platz als in mancher Wohnung. Die größten Plätze haben rund 170 Quadratmeter; Abstand zum Nachbarn ist immer gewährleistet.

In Deutschland dürfen nach den Corona-Verordnungen Beherbergungsbetriebe – einschließlich Campingplätze, Wohnmobilstellplätze und private Anbieter von Wohnmobilstellplätzen – bis mindestens 18. April keine Touristen aufnehmen. In Baden-Württemberg ist ausschließlich Dauercampen in Härtefällen erlaubt. Das gilt beispielsweise für Menschen, die ihren Erstwohnsitz auf dem Campingplatz angemeldet haben. In den anderen Bundesländern gibt es, wie sollte es auch anders sein, davon wieder leichte Abweichungen.

Binnen drei Tagen wären Freyer und Pachur bereit, den Platz zu öffnen. Wann das der Fall sein wird, ist derzeit noch völlig unklar. Fest steht: Die Osterfeiertagetage, die üblicherweise mit zu den Haupteinnahmequellen zählen, sind gelaufen. Dabei war super Wetter. Bereits im vorigen Jahr war das so. "Wir hätten auch 2020 am 1. April gestartet", erzählt Freyer. Am 22. März haben sie dann erfahren, dass daraus nichts wird. Am 18. Mai durften sie dann mit sechs Wochen Verspätung öffnen. Allerdings blieben die sanitären Anlagen noch für zwei Wochen geschlossen. Danach galten dort erweiterte Hygienevorschriften.

Gäste darf Christine Freyer wegen der Corona-Verordnungen nicht empfangen. Foto: Martina Birkelbach

"Anfangs war 2020 mehr los als sonst", erzählt Freyer. "Viele haben sich Wohnmobile gekauft, auch weil sie dort ihr eigenes Reich haben. Zudem haben viele im vergangenen Jahr aus Auslandsurlaub verzichtet, auch wegen der Angst, in einem ausländischen Krankenhaus zu landen." Der Sommer bis Ende Oktober lief dann gut, "wir konnten nicht groß klagen". Die Menschen waren froh, überhaupt raus zu können. In diesem Jahr hatten laut Freyer viele vor der Ministerkonferenz am 22. März noch Hoffnung, dass Campingurlaub möglich sein könnte. Es wurde fleißig gebucht.

Doch dann mussten alle Reservierungen storniert werden. "Derzeit sind die Menschen mit Buchungen eher verhalten." Täglich informiert sich Freyer in den Nachrichten über die neusten Maßnahmen, aber noch ist nicht bekannt, wie es weitergeht. Ein paar Dauercamper kommen nach und nach und stellen ihre Wohnmobile oder Wohnwagen ab; es gibt Strom und Wasser, die sanitären Anlagen sind geschlossen, übernachten ist verboten.

Freyer verbringt die Tage mit Büroarbeit, Bestellungen und Renovierungen und eben immer wieder mit dem Lesen der Neuigkeiten. Dazu beantwortet sie auch Anfragen von Campern aus anderen Bundesländern; "die Leute können den Flickenteppich nicht mehr nachvollziehen". Wie dieses Jahr für Freyer und Pachur weiter verlaufen wird, lässt sich überhaupt noch nicht einschätzen, "auch weil man nicht weiß, wann was im Ausland wieder möglich sein wird". Ein Club aus Holland, der regelmäßig nach Eberbach kommt, hatte für Juni schon gebucht. Zehn Plätze.

"Die haben jetzt schon alles wieder abgesagt." Neben den Holländern und auch Dänen hatte das Pächterehepaar "vor Corona" viele Gäste, überwiegend aus Deutschland, viele aus der näheren Umgebung und auch einige, die mal über ein Wochenende kamen. Freyer: "Viele Gäste kamen extra nach Eberbach, weil es so ein schönes Städtchen ist. Einige beklagten allerdings auch den großen Leerstand der Geschäfte. Andere kamen, um von Eberbach aus Heidelberg zu besuchen. Vom Blick auf den Neckar waren alle fasziniert."

Rund 80 Plätze inklusive Zeltwiese haben die Pächter im Angebot. Sollte eine Verordnung kommen, in der es heißt, dass beispielsweise nur jeder zweite Platz geöffnet werden darf, "würden wir das auch machen". Und auch wenn, wie 2020, in den sanitären Anlagen wieder nur jede zweite Dusche geöffnet werden dürfte, wären Freyer und Pachur dabei.

"Beschwert hat sich im vergangenen Jahr darüber niemand, die Leute waren froh, überhaupt Urlaub machen zu können." Und viele hätten sowieso völlig autark in ihren Wohnmobilen und Wohnwagen gelebt.

Es wäre also alles vorhanden: Reichlich Abstand, frische Luft, Hygienemaßnahmen. Warum der Campingpark nicht geöffnet werden darf, kann sich Freyer nur damit erklären, dass auf "nicht notwendige Reisen verzichtet werden soll", damit Menschen etwa vom Norden nicht auf Menschen im Süden treffen und das Virus so verbreitet wird. Nun heißt es für Freyer und Pachur: Weiter abwarten, inmitten des frischen Rasens mit Blick auf den Neckar. Die Nilgänse jedenfalls, lassen sich nicht vertreiben.