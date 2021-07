Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Nur selten wird eine Handwerkertradition heute noch über mehrere Generationen hinweg weitergeführt. Viele traditionelle Berufe des sozialen Zusammenhalts wie Bäcker, Metzger, Brauer und Wirte haben längst keine Nachfolger mehr in der eigenen Familie. Meist sagen die Kinder, dass sie es nicht mehr so schwer haben wollen wie Vater und Mutter. Selbst in rein kaufmännischen Betrieben übernehmen immer weniger Nachfahren das Geschäft. Die Jüngeren wollen es heute bequemer haben. Das kann man allüberall in Eberbach beobachten.

Eigentlich gibt es nur noch vier ansässige Familienbetriebe, die über mehrere Jahrhunderte ihr Handwerk in der Stadt verstanden. Und die vier Betriebe aus zwei Familien gehören auch noch von früher her zusammen. Zum einen sind es die Bäckereien Beisel in der Oberen Badstraße und in der Rosengasse, die sogar noch eine ureigene Eberbacher Herkunft haben und in 22 Generationen nachgewiesen sind. Zum anderen sind das die Hildenbrands. Die kamen von außerhalb, sind aus Weiler zugewandert, einem Ort, der heute in Sinsheim eingemeindet ist.

Die erste Generation: Georg Hildenbrand.

Es waren die Brüder Christian und Georg Hildenbrand, die beide gemeinsam ausgangs des 19. Jahrhunderts in die Neckarstadt zogen. Sie kamen aus einer landwirtschaftlichen Familie. Vater und Großvater waren "Bürger und Bauern" in Weiler, wie Eberbachs Stadtarchivar Dr. Marius Golgath erforschte.

Christian, der Ältere, hatte schon seinen Beruf und siedelte sich mit einer großen Gärtnerei unmittelbar beim Friedhof am Ohrsberg an. Die große Anlage besteht heute weitgehend noch. Aus dieser Familienlinie stammt als jetzt vorletzte Generation Otto Hildenbrand, so nebenher als Storrisch aus dem Eberbacher Karneval bekannt.

Bruder Georg war Steinhauer. Tagsüber malochte er im Steinbruch am Breitenstein beim Neckarblick. Abends begann er mit Steinmetzarbeiten. Auf dem Gelände des Bruders hatte er eine kleine Werkstatt. Georg verlegte seinen Steinmetzbetrieb in den 1890er-Jahren auf die andere Straßenseite in der Friedrichsdorfer Landstraße. Die Familienchronik kennt kein Datum für diesen Auszug.

Der erste Grabstein: die erste Rechnung ging nach Weisbach.

Dafür ist man im Hause Hildenbrand aber heute noch ganz stolz über das Werkstattbuch mit dem allerersten Auftrag, den Georg im Juli 1897 ausführen konnte: "Herrn Weis, Weisbach, einen Grabstein geliefert zu 140 Mark." Der Kunde zahlte einen Teil in "baar".

Blättert man in den fast schon historischen Unterlagen, findet man viele alte Eberbacher Namen. Die Aufträge zeichnen etliche Familienschicksale. Weitere Kassen- und Postbücher hütet die Bildhauerei als Familienschatz.

Die zweite und dritte Generation der Bildhauermeisterei Hildenbrand übernahmen Emil und Fritz. An Fritz können sich noch manche älteren Eberbacher erinnern. Er übernahm den Betrieb 1968. Gerald Hildenbrand, der heutige Altmeister im Betrieb, stieg 1985 ein.

Der Betrieb nahe der Schafbrücke ist von Generation zu Generation größer geworden. Jeder baute einen neuen Werkstattteil an, ergänzte die alte Bretterbude. Gerald Hildenbrand hat 1991 eine feste große Werkstatt draus gemacht.

Maschinen haben längst Einzug in die Halle genommen. Wenngleich sie die Arbeit erleichtern, sagt der heute 66-jährige Gerald Hildenbrand, dass er mit den Überstunden eigentlich schon 99 Jahre alt sein müsste. In der Eberbacher Neckaranlage kann jeder Gerald Hildenbrands Werke Reifschneider und Rindenklopferin bewundern. Für das Gesicht der Rindenklopferin stand übrigens Hildenbrands Schwiegertochter Katleen Modell.

Die fünfte Generation hat vor wenigen Wochen die Bildhauerei übernommen. Georg Hildenbrand heißt wie sein Ur-Urgroßvater. In den väterlichen Betrieb einzusteigen, war für ihn nie abwegig. 2007 begann er die Lehre. Im selben Buchener Lehrbetrieb wie sein Vater. Georg machte seine Meisterprüfung 2017 als Steinmetz- und Bildhauermeister, eine Verbindung zwischen Handwerk und künstlerischer Gestaltung.

Die Arbeit rund um den Friedhof und die sonstigen Aufträge gehen nicht aus. Viele Eberbacher und auswärtige Familien zählt Georg Hildenbrand weiterhin zur Stammkundschaft. Es gibt viele Familiengräber, die heute noch erhalten werden. Es ist fast eine eigene Welt, die sich da auf dem Eberbacher Friedhof zeigt. Gerald und Georg erkennen an den Schriftstilen und den Aufteilungen der Texte auf den Grabsteinen sofort, welcher Steinmetz hier an der Arbeit war. Zwar gibt es seit rund 15 Jahren immer mehr Urnen- und alternative Bestattungen. Jedoch bleibt es bei rund einem Drittel traditioneller Beerdigungen.

Viele Steine auf dem Eberbacher Friedhof tragen als Urheber das Kürzel "G.H.", jetzt für Gerald und Georg aus der vierten und fünften Generation der Hildenbrands. Wenn sich alles entwickelt wie in den beiden Jahrhunderten davor, wird früher oder später womöglich ein "P.H." dazukommen. Der fünfjährige Phil hat seinem Vater schon gesagt, dass er ihm gerne bei der Hand sein wolle. Und er wolle auch einmal "Steinmetzger" werden. Das wäre dann die sechste Generation.