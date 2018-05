Eberbach. (fhs) Einstimmig sein Einvernehmen erteilt hat der Bauausschuss der geplanten Tierarztpraxis im einstmaligen Kegelbahntrakt der früheren Pizzeria "Itterburg". Bürgermeister Peter Reichert wünschte, "dass es so umgesetzt wird und der Tierarztpraxis gutes Gelingen".

Damit bezog sich Reichert auf die erforderlichen Umbauten am Karlstalweg. Von dem aus sollen Praxisbesucher mit dem Auto auf das Grundstück fahren und dort parken können. Dafür muss der Bauherr ein städtisches Grundstück entlang des Karlstalweges kaufen, um die ordnungsgemäße Zufahrt zu ermöglichen.

Nach Ausführungen von Stadtbaumeister Steffen Koch ist vorgesehen, dort, wo jetzt noch Bäume im angrenzenden Garten stehen, einen Fußweg anzulegen und im hinteren nordwestlichen Bereich des Grundstücks fünf Parkplätze anzulegen. Stadtrat Rolf Schieck (SPD) hatte sich vor Ort umgesehen und erkundigte sich, ob die Besucherzufahrt wirklich so beabsichtigt sei. Er halte es bei diesem Höhenunterschied zwischen Karlstalweg und dem Itterburg-Grundstück für schwierig, eine Zufahrt wie geplant zu errichten. Auf Schiecks Anfrage bemerkte Koch lakonisch: "Dreimal Ja: Ja, der Plan ist so eingereicht worden, ja, es ist schwierig, und ja, es wird so hergestellt werden."

AGL-Stadtrat Lothar Jost wollte den Grundstückserwerb zur Bedingung für eine Genehmigung des Vorhabens machen. Laut Koch könne man eine solche Bedingung beim Erteilen des baurechtlichen Einvernehmens im Rahmen einer Baugenehmigung aber nicht festschreiben. Dies sei eine rein "privatrechtliche Geschichte" zwischen der Stadt und dem Interessenten. Die Absicht jedoch werde auf jeden Fall mit aufgenommen, sicherte Koch Jost zu.