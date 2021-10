Von Christofer Menges

Eberbach. Der in Eberbach ansässige Bezirksimkerverein plant einen Lehrbienenstand in der Au, um seine Arbeit und die Bedeutung der Bienen für Mensch und Natur stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Der Gemeinderat begrüßt das Projekt ausdrücklich und stellt für den Bau kostenlos ein Grundstück zur Verfügung.

Die Pläne der Imker sehen vielversprechend aus. In mehreren miteinander verbundenen Pavillons sollen ein Honigküche, ein Ausstellungs- und Beobachtungsraum sowie ein Schulungsraum untergebracht werden. Auch ein kleiner Kiosk und Besuchertoiletten geplant. Der architektonische Clou: Passend zum Thema werden die Pavillons in Wabenform gebaut. Auch eine Solarstromanlage für die rund 250 große Dachfläche ist in der Überlegung.

Aus dem Gebäude heraus geht es an einer Schauimkerei und einem Imkerlehrstand vorbei auf einen als Rundweg um eine Blühwiese angelegten Bienenlehrpfad. Vier bis sechs Bienenvölker wollen die Imker dort unterbringen. Derzeit bereiten sie Förderanträge und den Bauantrag vor. Finanziert werden soll das Projekt neben Fördergeldern auch über Crowdfunding, Spenden und Eigenleistung. Wenn alles klappt, soll nächstes, spätestens übernächstes Jahr mit dem Bau begonnen werden.

Dann können durch den Lehrbienenstand künftig Kindergartenkinder, Schulklassen und am Thema interessierte Erwachsene geführt werden. Anhand von Schaubienenkästen und auf dem Lehrpfad können sie etwas über die Bedeutung von Insekten für die Artenvielfalt lernen. Auch Tage der offenen Tür und Verkaufstage sind geplant. Für Imker und solche, die es werden wollen, werden Vorträge von Fachleuten, Kurse und Seminare angeboten, etwa zur Honiggewinnung, Königinnenzucht oder zur Herstellung von Imkereiprodukten. Angehende Imker bekommen Patenvölker zur Verfügung gestellt.

Derzeit werden im rund 70 Mitglieder zählenden Bezirksverein zehn Jungimker ausgebildet. Der Lehrbienenstand soll auch zur Verbesserung der Ausbildung beitragen. Laut dem Bezirksvorsitzenden Rainer Olbert haben die beiden Landesimkerschulen in Heidelberg und in Oberendersbach im Schwarzwald nur Kapazitäten für Grundkurse. Im Lehrbienenstand sollen künftig übers Jahr hinweg wöchentlich theoretische und praktische Ausbildungskurse angeboten werden. Dort können dann auch spezielle Themen wie die Eindämmung der Varroamilbe behandelt werden, die für Imker zunehmend zum Problem wird und ganze Bienenvölker binnen weniger Wochen sterben lassen kann.

Im Eberbacher Gemeinderat kam das Vorhaben gut an. Ein "tolles Projekt" nannte Michael Schulz (CDU) die geplante Bienenschau in der Au und versprach sich davon einen "Leuchtturm über Eberbach hinaus" – "Wir freuen uns schon, wenn wir mit Schulkindern rüberkönnen", sagte der Rektor der Gemeinschaftsschule, Udo Geilsdörfer (Freie Wähler). "Ein sehr ambitioniertes Projekt", stellte Christian Kaiser (AGL) fest. Es ergebe an der geplanten Stelle am Neckartal-Radweg in der Au zusammen mit dem Heilkräutergarten aber ein stimmiges Bild.

Allein die Nähe zum Fußballplatz direkt hinter dem Tor bereitete Rolf Schieck (SPD) Kopfzerbrechen. Seine Bedenken, dass die Bienen für Fußballer gefährlich werden könnten, konnte Bürgermeister Peter Reichert aber weitgehend ausräumen. Zum einen könne man die Ausflugzonen der Bienen steuern. Zum anderen soll ein Pflanzenriegel verhindern, dass sie zum nahen Sportplatz schwirren. "Die Bienen drehen ab einer bestimmten Höhe ab", sagte Reichert, "und wenn man merkt, dass das gar nicht funktioniert, kann man es so richten, dass der Ausflugsbereich nicht Richtung Sportplatz geht."

Nach der einstimmigen Zusage des Gemeinderats zur Grundstücksüberlassung treibt das Projektteam mit Rainer Olbert, Gerald Richter, Andreas Häffner, John Landis, Janes Lenz und Manfred Müller die Planungen zum Bienenlehrstand weiter voran: Bauvoranfrage vorbereiten, Finanzierungsplan erstellen, Klinken bei möglichen Gönnern und Sponsoren putzen, mit Vertretern des Naturparks und anderen reden. "Wir sind an allen Stellen am Rühren", sagt Vorsitzender Olbert und zeigt sich dabei zuversichtlich:"Wenn alles klappt und alle Mühlen mahlen, kann ich mir schon vorstellen, dass wir Mitte nächsten Jahres anfangen."

In Pavillons in Wabenform am Neckartal-Radweg und am Sportplatz will der Bezirksimkerverein seinen Lehrbienenstand unterbringen. Das Grundstück stellt die Stadt. Grafik: privat