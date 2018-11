Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Es naht mit Riesenschritten: Weihnachten, das Fest der Geburt Christi, das Fest der Liebe, des Friedens, des harmonischen Zusammenseins in der Familie. Doch nicht jede und jeder hat liebe Menschen am Ort, mit denen sie oder er gemeinsam feiern kann. Alle, die einsam sind oder einfach den Heiligen Abend gemeinsam mit anderen verbringen möchten, lädt die Freie evangelische Gemeinde (FeG) Eberbach unter dem Motto "Gemeinsam wird's Weihnachten" am 24. Dezember von 18 bis 21 Uhr in die Mensa der Steigeschule ein. Egal, ob alt oder jung, ob alleinstehend oder mit Anhang, kinderlos oder mit Kindern und unabhängig von der Religionszugehörigkeit erwartet die Gäste ein festlicher Weihnachtsabend in gemütlichem Ambiente.

Als Schirmherrn für die in Eberbach erstmals stattfindende Veranstaltung konnte die FeG Bürgermeister Peter Reichert gewinnen. "Wir sprachen ihn diesbezüglich an, wollten seine Meinung hören", sagt FeG-Pastor Marc Förster. Reichert habe die Idee gefallen, er habe seine Unterstützung zugesagt - nicht zuletzt bei der Genehmigung für die Anmietung der Schulmensa. Man habe bewusst den "neutralen" Ort für die Feier gewählt, da es sich ja nicht um eine Gemeindeveranstaltung handle.

Was erwartet die Gäste nun an Heiligabend? "Wir werden in Tischgruppen gemeinsam Raclette essen - das hat immer etwas Geselliges und man kommt schnell miteinander ins Gespräch, sagen Marc Förster und seine Frau Uta. "Außerdem kann sich jeder aus den bereitgestellten Zutaten das zubereiten, was er möchte - ein Vorteil für Menschen, die zum Beispiel gegen bestimmte Lebensmittel allergisch sind."

Nach dem Essen werden gemeinsam Weihnachtslieder gesungen, ein FeG-Mitglied wird sie instrumental begleiten. Die biblische Weihnachtsgeschichte wird gelesen, gefolgt von einer kurzen Andacht. Weihnachtliche Geschichten und Gedichte werden vorgelesen, und "wir sind dabei offen, wenn jemand selbst etwas vortragen möchte", so der Pastor.

Ein weihnachtliches Spiel steht noch auf dem Programm, Kinder können sich in einer Spielecke beschäftigen. Und was wäre Heiligabend ohne Bescherung? "Jeder Gast erhält natürlich auch ein kleines Geschenk", verrät Förster.

Die Teilnahme an der Feier ist kostenfrei, das Fest wird von der FeG aus Spendengeldern finanziert. "Wir wollen den Menschen einfach etwas Gutes tun", sagt Marc Förster. Wir - das sind neben dem Ehepaar Förster viele Freiwillige aus den Reihen der FeG, die bei Organisation, Vorbereitung und Durchführung mithelfen werden.

In seiner früheren Gemeinde in Rotenburg an der Wümme sei vor einigen Jahren die Idee dazu entstanden, so Förster. "Im ersten Jahr kamen etwa 60 Personen", erinnert er sich. "Nach fünf Jahren waren es dann an die 200 - darunter viele ‚Wiederholungstäter‘." "Da kam zum Beispiel auch eine Familie mit kleinen Kindern, mit Opa und Oma zu uns, der es zu stressig war, das alles zu Hause selber vorzubereiten", erzählt Förster. "Oder Neuzugezogene, die Leute kennenlernen wollten. Oder Alleinerziehende, die sagten: ‚Ich kann meinen Kindern das nicht bieten‘…".

Nun sind die Försters und ihre freiwilligen Helfer von der FeG gespannt, wie viele Menschen sie wohl in Eberbach an Heiligabend werden verwöhnen dürfen. Doch egal, wie viele sich anmelden: "Es findet auf jeden Fall statt", lassen die Försters wissen.

Sollten es nur wenige Interessenten sein, so würde die Feier wohl anders gestaltet als derzeit geplant: "Bei vier oder fünf würden wir sie wahrscheinlich aufteilen und mit nach Hause zu unseren Familien nehmen", so Förster.

Um das Ganze planen zu können, ist natürlich eine vorherige Anmeldung wichtig. Deshalb verteilen Gemeindemitglieder in den nächsten Tagen Einladungen in die Briefkästen in Eberbach, weitere werden in Geschäften ausliegen. Bis spätestens 16 Dezember soll die Anmeldung telefonisch, schriftlich oder per e-Mail bei der FeG vorliegen.

Info: Anmeldungen zur Heiligabend-Feier an FeG Eberbach, Berliner Straße 2, Telefon: 06271/8099204, eMail: weihnachten@feg-eberbach.de