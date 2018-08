Eberbach. (pol/rl) Bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt wurde ein 86-jähriger Fußgänger am Donnerstagnachmittag. Eine 69-jährige BMW-Fahrerin fuhr gegen 15.10 Uhr rückwärts aus einer Hofeinfahrt in der Neckarstraße heraus. Sie tastete sich dabei vorsichtig in den fließenden Verkehr. Die Fahrzeuge in beiden Richtungen stoppten, um der Frau das Herausfahren zu ermöglichen. Gleichzeitig aber überquerte der 86-jähriger Mann die Fahrbahn. Die Fahrerin des BMW übersah und erfasste ihn.

Der 86-Jährige stürzte und erlitt dabei Knochenbrüche am Bein und eine Platzwunde am Kopf. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er vorsorglich stationär aufgenommen wurde.