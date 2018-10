Eberbach-Friedrichsdorf. (MD) "Drei Mal pro Woche muss sein", sagt Hildegard Friedrich und meint dabei das Laufen mit der von ihr gegründeten Gruppe. Die feierte jetzt ihr 17-jähriges Bestehen. "2001 wollte ich mit dem Laufen beginnen, hatte aber alleine keine Lust dazu", erinnert sie sich an die Anfänge. Sie erzählte das einer Frau aus dem Dorf und die machte spontan mit.

Die Gruppe wuchs im Laufe der Jahre um einige Frauen, nicht lange darauf kamen auch Männer dazu. Auch neu in den Eberbacher Stadtteil Hinzugezogene schlossen sich an. Die Rentner laufen das ganze Jahr über bei jeder Witterung. Außer bei Glatteis oder starkem Sturm.

Wer mal nicht kommen kann, muss sich abmelden. Montags, mittwochs und freitags geht’s morgens pünktlich um 8 Uhr am Fahrbachbrunnen auf die etwa drei Kilometer lange Strecke. Über den Oberen Fahrbachweg dann am Waldrand entlang. "Dort hat man eine herrliche Aussicht", deutet Karlheinz Wien auf eine Wiese, die an diesem frühen Herbsttag bei leichten Minustemperaturen noch mit Raureif bedeckt, aber bereits sonnenbeschienen ist.

Über die Höhfeldstraße führt dann der Rundweg wieder zum Ausgangspunkt. Eine Dreiviertel-stunde brauche man etwa für die Tour, erklärt Hildegard Friederich. Man habe dabei schon allerhand erlebt wie beispielsweise mehrfach die Geburt eines Kälbchens auf dem an der Strecke gelegenen Sonnenhof. Und die Natur in allen Facetten kennen gelernt. "Es ist auch für das soziale Miteinander gut, denn bei uns gibt’s ja keine Lokale mehr", lobt Margarita Prexl.