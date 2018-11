Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Bis ins Kleinste durchgeplant ist Eberbachs 6,4-Millionen-Euro-Projekt Feuerwehrneubau schon längst. Jetzt ging es im Bauausschuss nur noch darum, das Bauvorhaben schnellstens aufs Gleis zu setzen und anrollen zu lassen. Soll der geplante Baustart im April 2019 nicht gefährdet werden, muss der Bauantrag jetzt gestellt werden. Das Gremium stimmte diesem Antrag am Donnerstag denn auch einstimmig zu, nachdem Stadtbaumeister Steffen Koch kurz erläutert hatte, was es zu diesem Zeitpunkt noch zu beschließen gab: Dass der Bau für die Feuerwehr Eberbach mehr Platz in Anspruch nehmen und näher an Nachbargebäude heranrücken wird, bedurfte noch dreier Befreiungen von den baurechtlichen Vorschriften.

Im Wege stand diesen Befreiungen nach Darstellung in der Beschlussvorlage ohnehin nichts. So soll die Baugrenze da, wo zum Neuen Weg hin der neue, knapp 14 Meter hohe Feuerwehrübungsturm hochgezogen wird, zwar um bis zu 1,50 Meter überschritten werden. Dies zeige sich mit dem dortigen Umfeld aber verträglich, stellt die Verwaltung fest. Seit der Planaufstellung hat sich in der Nachbarschaft nämlich einiges verändert, sodass der Feuerwehrneubau mehr Luft hat: Das THW ist mittlerweile in die Pleutersbacher Straße umgezogen und die Nutzung des Schlachthofs wurde reduziert. Zum Bürogebäude des städtischen Forstamts hin schrumpft die vorgeschriebene Abstandsfläche aber so weit, dass dafür die Übernahme einer Baulast erforderlich ist.

Im Gremium wurde die Verwaltung zur Eile gemahnt: "Alles, was uns aufhält, sollte umgangen werden", sagte Rolf Schieck (SPD) mit Blick auf das zuständige Baurechtsamt in Heidelberg. Bürgermeister Peter Koch - "ich habe den Ordner mit den Unterlagen eigenhändig übergeben!" - und der Bauamtsleiter konnten diesbezüglich beruhigen. Vorab sei alles mit dem Landratsamt abgestimmt, so Koch. "Die kennen unseren Zeitplan: bis Weihnachten muss die Baugenehmigung da sein".

Mehrere Wortmeldungen gab es zum Antrag auf Errichtung einer unbeleuchteten Plakatwerbetafel an der B 37 in Lindach. Die Tafel soll 3,80 mal 2,80 Meter groß sein und in fünf Metern Entfernung von der Ortsdurchfahrt für wechselnde Anbieter und Produkte werben. "Negative Auswirkungen auf das Orts- und Straßenbild sind nicht erkennbar", sprach sich die Verwaltung für einen positiven Bescheid aus. Heiko Stumpf (CDU) fand die Vorstellung "unschön" und städtebaulich nicht vertretbar, sein Fraktionskollege Karl Braun sprach sich gegen eine "Ansammlung" solcher Werbeträger aus, weil es gegenüber des neuen Standorts schon einen gibt. Der Tafel sogar etwas abgewinnen konnte dagegen der Lindacher Lothar Jost, der die Aufstellung mit der augenzwinkernden Bemerkung guthieß, sie werde an dieser Stelle vielleicht für einen willkommenen Blickfang sorgen. Mit zwei Gegenstimmen wurde der Antrag bewilligt.

Ohne Gegenstimmen akzeptiert wurden die Voranfrage zum Neubau eines Einfamilienhauses an der Rockenauer Straße und der Antrag eines Bauherrn, der an eine bestehende Doppelhaushälfte in der Adalbert-Stifter-Straße anbauen möchte.