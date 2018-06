Eberbach. (fhs) 32.906 Euro und 50 Cent ergaben Verwarnungen und Bußgelder 2017 auf dem Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft Eberbach-Schönbrunn. Diese Zahlen und noch mehr erfahren die Eberbacher Gemeinderäte am Donnerstag, 28. Juni, ab 17.30 Uhr im Ratssaal des Rathauses. Unter anderem stellt die Stadtverwaltung dort die Messstellenstatistik für 2017 vor.

Dabei gab es 1658 Verfahren nach 216 Messstunden an 27 verschiedenen Tagen. Den knapp 33.000 Euro Einnahmen stehen rechnerisch Gesamtausgaben von 36.570 Euro gegenüber. Weil das Personal aber vorhanden und ansonsten anderweitig beschäftigt ist, handelt es sich bei dieser Bilanz trotzdem nicht um ein Minusgeschäft.

Das gehört zu den Details des Geschwindigkeitsmessungen-Tagesordnungspunktes. Dabei legt die Verwaltung den Stadträten auch die Statistiken des Landratsamtes für den Rhein-Neckar-Kreis sowie des Polizeipräsidiums Mannheim für die klassifizierten Straßen auf Eberbacher oder Schönbrunner Gemarkung vor.

Tenor aller Tempokontrollen ist: so soll die Disziplin der Autofahrer beim Einhalten der Vorschriften aufrecht erhalten und gefördert werden. Dies trägt zur Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer bei.

Der Gemeinderat erhält die Statistiken am Donnerstag lediglich zur Kenntnis. In der Vorlage heißt es: "Die Verwaltung sieht sich weiterhin in die Verantwortung genommen, Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft Eberbach-Schönbrunn durchzuführen."