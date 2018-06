Die 25-jährige Vanessa Greulich (l.) (zukünftige Laug) und Nadine Laug (26 Jahre) wollen sich als erstes gleichgeschlechtliches Paar in Eberbach am 17. August im Eberbacher Standesamt das "Ja-Wort" geben. Foto: Martina Birkelbach

Von Martina Birkelbach

Eberbach. Es hat etwas gedauert, bis Nadine Laug und Vanessa Greulich zueinandergefunden hatten. Eigentlich hat es sechs Jahre gedauert, bis aus den beiden ein Paar wurde. Dafür ist es jetzt die große Liebe und sie trauen sich: Am 17. August steht die Hochzeit an: Um 10 Uhr auf dem Standesamt in Eberbach. Laut Standesbeamtin Elvira Müller ist es in Eberbach das erste gleichgeschlechtliche Paar seit der Gesetzesänderung im Oktober vergangenen Jahres, das sich das Ja-Wort geben will. Aus der 25-jährigen Vanessa Greulich wird nach der Eheschließung Vanessa Laug.

Aufgeregt sind die beiden schon ein wenig, aber auch glücklich. "Würde es das neue Gesetz, nachdem homosexuelle Paare in Deutschland heiraten dürfen, nicht geben, hätten die beiden eine Lebensgemeinschaft amtlich eintragen lassen. Die Vorteile der Ehe sind aber für sie ganz klar, denn "wir leben genauso wie Heterosexuelle und wollen auch die gleichen Rechte". Die Anerkennung war ihnen sehr wichtig: "Dass es jetzt Gleichberechtigung gibt, hat uns sehr gefreut".

Vanessa ist in Eberbach geboren und in Fahrenbach aufgewachsen. Seit Mai arbeitet sie im Curata-Seniorenstift in Rockenau als Betreuungskraft. "Ich habe dafür einen Kurs als Familienhelferin für Demenzerkrankte belegt". Die 26-jährige Nadine ist in Freiburg geboren, lebte später in Mosbach. Dort hat sie eine Ausbildung als Kauffrau im Einzelhandel absolviert und an der Jet-Tankstelle gearbeitet. Inzwischen ist sie an der Jet-Tankstelle in Eberbach eingesetzt.

Kennengelernt haben sich die beiden Frauen im September 2010 bei einer Weiterbildung des Arbeitsamts in Mosbach. Nadine erinnert sich an die Zeit nicht mehr so genau, Vanessa hat noch einige gemeinsame Unternehmungen "genau vor Auge". Vanessa hatte damals bereits eine Beziehung zu einer Frau. "Ich stehe auf Frauen, seit ich 14 bin, ich habe kein Interesse an Männern." Nadine hingegen wusste zu der Zeit noch nicht genau, wo sie hingehört: "Irgendwie war ich beziehungsfremd". Nach der Weiterbildung schrieb Vanessa Nadine oft an. Nadine antwortete zwar, aber mehr ergab sich nicht. "Ich wusste da ja schon, dass Vanessa auf Frauen steht, wusste aber nicht was ich will. Und ich hatte auch Angst vor den Reaktionen von Familien und Freunden."

Hintergrund Hintergrund Ehe für alle Es ist noch nicht lange her, da standen "homosexuelle Handlungen" noch als Straftat im Strafgesetzbuch. Erst 1994 wurde der Paragraf 175 ersatzlos gestrichen: Ein Meilenstein auf dem Weg zur Gleichstellung Homosexueller. Seit 2001 konnten Homosexuelle in Deutschland eine Lebenspartnerschaft amtlich eintragen lassen. Im Oktober vorigen [+] Lesen Sie mehr Hintergrund Ehe für alle Es ist noch nicht lange her, da standen "homosexuelle Handlungen" noch als Straftat im Strafgesetzbuch. Erst 1994 wurde der Paragraf 175 ersatzlos gestrichen: Ein Meilenstein auf dem Weg zur Gleichstellung Homosexueller. Seit 2001 konnten Homosexuelle in Deutschland eine Lebenspartnerschaft amtlich eintragen lassen. Im Oktober vorigen Jahres folgte ein weiterer Schritt: Homosexuelle Paare in Deutschland dürfen heiraten. Beschlossen wurde eine Änderung im Bürgerlichen Gesetzbuch, die am 1. Oktober in Kraft trat: Paragraf 1353. "Die Ehe wird von zwei Personen verschiedenen oder gleichen Geschlechts auf Lebenszeit geschlossen." Es dürfen nun nicht mehr nur Mann und Frau heiraten. Der größte Unterschied war, dass Lebenspartner nicht gemeinsam Kinder adoptieren durften. Seit Oktober können ein schwules oder lesbisches Ehepaar gemeinsam ein Kind adoptieren wie heterosexuelle Paare auch - wenn sie die nötigen Voraussetzungen erfüllen. Lebenspartnerschaften können seit Inkrafttreten des Gesetzes nicht mehr begründet werden; bereits eingetragene Lebenspartnerschaften bleiben bestehen, wenn die Betroffenen keine Umwandlung in eine Ehe beantragen. In Deutschland leben nach dem jüngsten Mikrozensus rund 94.000 homosexuelle Paare zusammen, 43.000 von ihnen in eingetragenen Lebenspartnerschaften. Deutschland ist das 24. Land auf der Welt, das die gleichgeschlechtliche Ehe zulässt. Sie ist vor allem in Europa, aber auch in Nord- und Südamerika verbreitet. In mehr als 70 Ländern - überwiegend in Afrika und Asien - steht Homosexualität unter Strafe. In einer Handvoll Länder droht Homosexuellen die Todesstrafe. (mabi/Quelle: Tagesschau/Spiegel de)

[-] Weniger anzeigen

Sechs lange Jahre lang dauerte der Mailverkehr, bis vor zwei Jahren die richtige erste gemeinsame Verabredung stattfand. "Wir haben uns in Mannheim getroffen und irgendwie ging dann alles ganz schnell", sagt Nadine. "Es war klar, dass das passt, auch mit der Geschlechterwahl. Wir waren ganz schnell verliebt", erzählt sie weiter. Und Vanessa fügt lächelnd an: "Binnen zwei Wochen waren wir ein Paar."

Im vorigen August zogen die beiden Frauen in ihre erste gemeinsame Wohnung in Dallau, seit Februar wohnen sie zusammen in Eberbach und fühlen sich sehr wohl im Stauferstädtchen. Im August steht die Hochzeit an. Den Antrag hat Nadine am 15. Dezember 2017 an Vanessa gerichtet. "Ich habe ihr erzählt, wie mein Leben vorher war, wie es sich verändert hat, und dass es jetzt passt." Vanessa hat "Ja" gesagt.

Die Hochzeit ist mit 44 Personen, Familie und engsten Freunden, geplant; im Vintage-Style. Vanessa will ein Kleid tragen, noch steht nicht ganz fest, welches. Nadine wird sich mit "Hemd, Fliege, Weste, Hose und eventuell Hosenträgern" einkleiden. Wie sie erzählt, hat sie sich früher weiblicher gekleidet. Seit 2012 liebt sie es mit kurzen Haaren, T-Shirt und Hosen auszugehen: "Das bin ich, so fühle ich mich wohl." Bei Vanessa war es genau umgekehrt: "Ich war früher eher der Hosen- und Kurze-Haare-Typ. Seit zehn Jahren trage ich mehr Mädchensachen, mehr Kleider, und ich trage die Haare lang."

Beide Familien haben die lesbische Beziehung der beiden Frauen sehr "locker aufgenommen". Nadine: "Einige Freude haben uns gefragt, ob wir sicher sind, dass wir heiraten wollen. Aber die meisten haben geraten, das zu machen, was uns glücklich macht". Mit den Eberbachern hat das lesbische Paar keinerlei Probleme. "Klar, es gibt immer mal Leute, die blöd gucken. Aber in Eberbach gab es noch nie böse Blicke oder böse Sprüche".

Aufgeregt wegen der Hochzeit sind die beiden derzeit noch nicht zu sehr. Nadine: "Aber das kommt dann bestimmt kurz vorher". Geplant ist nämlich, dass Vanessa die Nacht zuvor bei ihren Eltern verbringt und dann von ihrem Papa ins Standesamt hereingeführt wird, wo Nadine wartet. Also ähnlich wie bei einer kirchlichen Hochzeit. "Das ist Tradition, so kennt man das. Das gehört dazu", sagt Nadine. Und Vanessa fügt an: "Auch wenn wir nur standesamtlich heiraten, kann man es ja trotzdem so machen." Natürlich werden auch Ringe ausgetauscht: in Silber mit Roségold.

Und sofern nichts mehr dazwischen kommt, wird dann am 17. August Eberbachs erstes gleichgeschlechtliches Paar den Bund der Ehe eingehen. Wir wünschen jetzt schon alles Gute.