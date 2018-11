Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Von der Öffentlichkeit fast unbemerkt lässt die Stadt Ende Februar den zweiten Verkehrsspiegel an der Ecke Scheuerberg-/Alte Dielbacher Straße verschwinden. Auf Nachfrage begründet das Ordnungsamt diese Maßnahme mit schwerwiegenden Sicherheitsgründen. Die Reaktionen der Bürger kommen mit Verzögerung, aber geballt: Mit Unterschriftenschriftenlisten fordern über hundert Anwohner die Verwaltung zur Wiederanbringung des zweiten Spiegels auf - auch sie machen Sicherheitsgründe geltend. Zehn Monate später ist er plötzlich wieder da, kommentarlos wieder aufgehängt. Auch diesmal dauert es, bis die Leute aufmerksam werden. Aber auch diesmal kommt es dicke: "Hurra! Unser lang ersehnter Spiegel ist wieder da!" jubelt die Initiatorin der Gegenaktion in einem Leserbrief und spricht namentlich Bürgermeister Peter Reichert, weil er "ihre (der Anwohner) Bitte erhört" habe, überschwänglichen Dank aus. Fragt sich natürlich: Warum nicht gleich, wozu erst dieses Hin und Her? Und wenn es um Sicherheitsfragen geht: Welche Gründe gibt es für das Einlenken der Verwaltung?

Zum Hintergrund. Der doppelte Spiegel an der unübersichtlichen Kreuzung soll Fahrzeugführern, die von der Scheuerbergstraße und aus Richtung Krankenhaus kommen, vor Einfahrt in die bevorrechtigte Alte Dielbacher Straße Einblick nach oben und nach unten verschaffen. Nach einer Beinah-Kollision eines von rechts oben nahenden Radlers mit einem aus der Scheuerbergstraße einbiegenden Auto hatte sich in einer Verkehrsschau allerdings erwiesen, dass der in diese Richtung weisende Spiegel selbst ein Sicherheitsrisiko darstellt: Es gibt einen toten Winkel, in dem Radfahrer einfach verschwinden. Deswegen ließ das Ordnungsamt den zweiten Spiegel abmontieren und argumentierte: Radler an dieser Stelle sind weniger gefährdet, wenn sich Autofahrer beim Einbiegen vorsichtig in den Straßenraum der Alten Dielbacher vortasten müssen und sich nicht in einer falschen Sicherheit wiegen.

Unübersichtlich ist der Verkehrsraum an der Alten Dielbacher Straße, wo die Scheuerbergstraße aus Richtung Krankenhaus einmündet. Autofahrer von da müssen sich vortasten. Dabei hilft ihnen jetzt wieder ein zweiter Spiegel. Foto: jbd

Das Gegenteil ist der Fall, kritisierten Anwohner und Fahrer von Einsatzfahrzeugen an der GRN-Klinik die Neuregelung. Erst durch die Entfernung des zweiten Spiegels sei die Kreuzung zu einer echten Gefahrenstelle geworden. Ihre Forderung: den zweiten Spiegel wieder anbringen und das Parkverbot auf der Alten Dielbacher vor der Einmündung verlängern, um Radler an dieser Stelle nicht in die Fahrbahnmitte und in die Unsichtbarkeit zu zwingen.

Genau dies ist jetzt geschehen. Wie es im Rathaus zu diesem Sinneswandel kam, beantwortet Ordnungsamtsleiter Rainer Menges allerdings nur unbestimmt: "In Absprache mit Herrn Bürgermeister Reichert hat die Verwaltung entschieden, dass an dieser Stelle wieder ein Verkehrsspiegel aufgehängt wird". Punkt. Und zwar einer mit neuartiger Beschichtung, der bei Feuchtigkeit künftig nicht mehr beschlagen und im Winter nicht mehr zufrieren werde. Mit anderen Worten: Der Spiegel ist, nachdem ihn die Stadt aus guten Gründen erst ganz aus dem Verkehr gezogen hatte, jetzt so unverzichtbar, dass er künftig immer und unter allen Umständen zur Verfügung stehen soll. Wohl hatte Menges kurz vor der Unterschriftenaktion im Juni zugesichert, man werde die Verkehrssituation im Auge behalten und unter der Maßgabe, die Radfahrer als schwächste Verkehrsteilnehmer zu schützen, auch handeln. Aber welche neuen Erkenntnisse die Verwaltung im Sinne der Kritiker einlenken ließ, darüber hält sich auch Bürgermeister Peter Reichert bedeckt. "Wir haben intensiv über den Spiegel diskutiert, es gibt Gründe, die für einen Spiegel, aber auch Gründe, die gegen einen solchen sprechen. Kein Gesetz schreibt uns vor, wie zu verfahren ist", schreibt Reichert.

Er habe sich, da er die Anliegen der Bürger sehr ernst nehme, nach Rücksprache mit den Verwaltungsleuten "entschieden, diesen Spiegel in technisch verbesserter Ausführung wieder aufhängen zu lassen." Entscheidungen zu treffen, macht Reichert bei der Gelegenheit klar, gehöre zu seinem Beruf. Und er betrachte sich in einem Fall wie diesem "niemals als Gutsherr, sondern als oberster Diener unserer Stadt".