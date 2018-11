In der Bahnhofstraße ist hier auf jeden Fall bis Freitag kein Durchkommen. Foto: Hüll

Eberbach. (fhs) Voraussichtlich bis kommenden Freitagabend ist die Eberbacher Bahnhofstraße Ost in Höhe des Hauses Nummer 8 für den Autodurchgangsverkehr gesperrt. Fußgänger und Fahrradfahrer können passieren. Für die Stadtwerke legen Mitarbeiter der G. Wäsch Bauunternehmung dem Gebäude mit der ehemaligen Pizzeria einen Gasanschluss. Die Arbeiten wurden von den Stadtwerken beim Ordnungsamt angemeldet, das auch vergangene Woche eine erste Information veröffentlichte.

Weil die Autos nicht über die Fußgängerzone Brühl- und Obere Badstraße umgeleitet werden dürfen, gibt es für den Verkehr hier keine Umleitungsbeschilderung. Um den Lieferverkehr für die Geschäfte offen zu halten, kann die Straße auch nicht direkt an der Kreuzung mit der Friedrichstraße gesperrt werden.

Für die Autos, die dort überhaupt abbiege berechtigt sind und nach rechts fahren gilt: sie müssen wenden und wieder ausfahren. Anderes ist nicht zulässig. Und Autos, die ohnehin an dieser Stelle nicht einfahren dürfen, fallen den Ordnungskräften jetzt um so mehr auf, wie Eberbachs Ordnungsamtsleiter Rainer Menges am ersten Tag der Straßensperrung berichtet.