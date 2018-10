Eberbach. (jbd) Das laufende Haushaltsjahr ist gerade zu drei Vierteln um, da kann die Stadtkämmerei mit einer Topmeldung aufwarten: Die Stadt kann heuer mit einer Million Euro mehr an Gewerbesteuereinnahmen rechnen. Dem Gemeinderat werden in seiner nächsten Sitzung am kommenden Donnerstag die aktuellen Zahlen präsentiert.

Demnach fließen aus dieser Quelle anstatt der erwarteten 8,5 diesmal 9,5 Millionen Euro ins Stadtsäckel. Dafür wird Eberbach dann allerdings auch eine höhere Rechnung bei der Gewerbesteuerumlage präsentiert: Aus 1,6 werden 1,77 Millionen Euro.

Ein sattes Plus ist unterm Strich auch bei den ordentlichen Erträgen zu vermelden. Während im Haushalt dafür knapp 40 Millionen Euro angesetzt sind, werden es jetzt über 42 Millionen.