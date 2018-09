Eberbach. (MD) "Wir müssen mit der Zeit gehen", sagt Ordnungsamtsleiter Rainer Menges. Er meint damit die Umstellung der "Knöllchen", die vor kurzem bei der Stadt Eberbach erfolgte. Die Gemeindevollzugsbeamten Peter Brand und Gunter Köbler klemmen jetzt bei Parkverstößen keine "Verwarnung mit Zahlungsaufforderung" mehr unter den Scheibenwischer. Vielmehr ist man nun auf das neue System "Owi to go" des Rechenzentrums umgestiegen. "Das ist vom Aufwand her eine enorme Erleichterung", sind sich auch Menges’ Stellvertreterin Bärbel Preißendörfer und Sachbearbeiterin Christina Wessely sicher.

Das Ganze läuft über Smartphones. Mit denen fotografieren die städtischen Ordnungshüter Regelverstöße. Und schon geht’s auf elektronischem Wege ins Rathaus. Dort kann der Vorfall rasch in die EDV übertragen und auch das Kennzeichen überprüft werden. Bislang brauchte man mindestens zwei Tage bis zur Halterauskunft. "Außerdem haben wir immer mindestens ein Beweisbild", ergänzt Wessely. Der "sehr geehrte Verkehrsteilnehmer" findet nun an seinem Fahrzeug einen Zettel, auf dem darauf hingewiesen wird, dass "im Rahmen der Verkehrsüberwachung ein Verstoß gegen Straßenverkehrsvorschriften festgestellt wurde". Und dass in Kürze per Post ein entsprechender schriftlicher Verwarnungsbescheid zugestellt wird, dem man nähere Angaben entnehmen kann.

"Bei Regen war das Schreiben für unsere Mitarbeiter problematisch", erklärt Preißendörfer. Und man habe stets ein Paket von 10.000 solcher Zettel bestellen müssen. Wobei sich auch der aufgedruckte Tatbestandskatalog sowie die zu entrichteten Verwarnungsgelder immer mal wieder geändert hätten und man den Zettel-Restbestand dann habe wegwerfen müssen. Etwa 4500 bis 5000 Verwarnungen seien jährlich ausgesprochen worden. Die Einrichtung des neuen Systems habe neben der Beschaffung der Smartphones etwa 800 Euro gekostet und schlage mit weiteren rund 50 Euro monatlich plus Fallpauschale fürs Rechenzentrum zu Buche.

Freilich, so Rainer Menges, müsse man schauen, wie das neue System im Vergleich zu vorher laufe. Das werde sich aber mit Sicherheit in kurzer Zeit "einspielen". "Dadurch gibt’s aber nicht mehr Verwarnungen als bisher", versichert er. Zumal die beiden Gemeindevollzugsbeamten auch jede Menge anderer Arbeiten zu tun hätten, weshalb sich Menges die Aufstockung um eine Stelle wünscht.