Eberbach. (rho) Im Eberbacher Rathaus liegt eine Änderung im höheren Dienst an. Wie jetzt zu erfahren war, steht Stadtjustiziar Dr. Martin-Peter Oertel vor einem Wechsel vom Rathaus am Leopoldsplatz in die Stadtverwaltung Bruchsal. Der Volljurist hat das Auswahlverfahren für den Posten des dortigen Stadtrechtsdirektors gewonnen. Der Bruchsaler Gemeinderat hat inzwischen einhellig der Einstellung des Kandidaten zugestimmt. Die rund 45.000 Einwohner große Stadt am Rande des Kraichgaus hatte die Stelle von November bis Ende letzten Jahres öffentlich ausgeschrieben.

Oertel hat das anschließende Auswahlverfahren gewonnen. Über den Zeitpunkt des Wechsels werden sich der Eberbacher Rathauschef Peter Reichert und die Bruchsaler Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick noch einigen müssen. Wie der dann frei werdende Posten innerhalb der Eberbacher Stadtverwaltung wieder zu besetzen ist und ob es möglicherweise zu Umstrukturierungen kommen wird, ist noch offen.

Oertel ist seit 2011 Justiziar in Eberbachs Stadtverwaltung. Den Posten im Rechtsamt gibt es bereits seit der Amtszeit von Bürgermeister Hermann Schmeißer.

Unter anderem wurde er vom späteren Bürgermeister Horst Schlesinger wahrgenommen. Vor Oertel war der jetzige AGL-Stadtrat Lothar Jost Eberbacher Stadtjustiziar.