Eberbach. (pol/mare) Einwohner von Eberbach wurden am Sonntag durch eine Drohne belästigt. Das berichtet die Polizei.

Grundstückbesitzer eines Anwesens in der Straße am Linkbrunnen bemerkten zwischen 14.30 und 20.30 Uhr mehrfach einen Multicopter, der aus Richtung Burg Eberbach zu ihrem Anwesen geflogen kam und in etwa 20 bis 30 Metern Höhe direkt über deren Grundstück in der Luft stehenblieb. Anschließend flog er wieder in Richtung Burg davon. Das Fluggerät kam aus größerer Entfernung angeflogen.

Ob Sichtkontakt zwischen Drohne und Pilot bestand und ob eine Kamera angebracht war, ist nicht bekannt. Zu Hersteller und Modell der Drohne konnten die Bewohner keine Angaben machen.

Die Polizei nochmals darauf hin, dass bei der Nutzung von Drohnen einige Vorschriften zu beachten sind:

Der Betrieb einer Drohne oder eines Modellflugzeugs mit einem Gewicht von mehr als 0,25 Kilogramm über Wohngrundstücken ist verboten, der Betrieb von Drohnen im Umkreis von 1,5 Kilometern rund um Flugplätze und Flughäfen ist untersagt. Generell dürfen Drohnen und Modellflugzeuge nur in Sichtweite geflogen werden.

Zur Inbetriebnahme von Drohnen ist eine spezielle Haftpflichtversicherung notwendig, für Drohnen mit einem Abluggewicht von mehr als 250 Gramm besteht eine Kennzeichnungspflicht.

Nähere Informationen können unter folgendem Link abgerufen werden: http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/LR/151108-drohnen.html

Von der Deutschen Flugsicherung wird für Mobiltelefone eine kostenlose Drohnen-App zur Verfügung gestellt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eberbach, Telefon 06271/9210-0 zu melden.