In voller Beflaggung zeigte sich gestern zur Einweihung der neue Schiffermast in der Neckaranlage. Fotos: Marcus Deschner

Von Marcus Deschner

Eberbach. "Der Mast gleicht einem Kreuz, das fest im Winde steht und sich nicht verbiegen lässt", sagte Pfarrerin Anja Kaltenbacher beim kurzen ökumenischen Gottesdienst zur Einweihung des neuen Schiffermastes am Sonntagmorgen in der Neckaranlage, den sie gemeinsam mit Diakon Joachim Szendzielorz zelebrierte. Dazu hatte der Schifferverein 1351 Eberbach die Bevölkerung und Gäste aus nah und fern geladen. Und zahlreiche folgten der Einladung. Zu der rund einstündigen Feier kamen auch Ehrenbürger Horst Schlesinger sowie Abordnungen befreundeter Schiffervereine, unter anderem aus Neckargerach, Neckarsteinach, Haßmersheim, Dorfprozelten, Collenberg, Speyer und Neckargemünd.

Nachdem der Fanfarenzug der Stadt zwei Märsche gespielt und Theo Wäsch mit den traditionellen drei Glocken-Doppelschlägen "In Gottes Namen" die Veranstaltung eröffnet hatten, begrüßte Vorsitzender Helmut Raab unterhalb der Stadthallen-Terrassen bei strahlendem Sonnenschein die Gäste. Raab ging kurz auf die Geschichte der Eberbacher Schiffermasten ein. Zwei Vorgängermodelle aus Holz waren an der kleinen Anlage, zu der auch noch ein Gedenkstein, zwei Anker, ein Schiffspropeller und ein Steuerrad gehören, bereits aufgestellt.

Ein erster Mast wurde 1951 zum 600. Vereinsjubiläum errichtet. Der letzte hölzerne Mast war im November 1975 anlässlich der 625-Jahr-Feier aufgestellt und getakelt worden. Dieser bestand aus im Stadtwald geschlagenem Lärchenholz, das der Überlieferung nach zunächst zwecks Haltbarmachung zwei Jahre in der Itter "zwischengelagert" worden war. Zwar wurde der Mast anschließend regelmäßig im Dreijahresturnus von Vereinsmitgliedern sorgsam gewartet, kam jedoch in die Jahre. Das Holz war an manchen Stellen morsch geworden, so dass der Mast vergangenen Sommer zu Boden gebracht und in Stücke zersägt wurde.

Man entschloss sich, bei einem Hirschhorner Metallbauer einen 20 Meter hohen "Nachfolger" aus Stahlrohren in Auftrag zu geben. Der wurde bereits vergangenen November eingesetzt und die Rohre unter Einsatz eines Autokrans miteinander verbunden. Fleißige Mitglieder verliehen dem stattlichen Mast noch einen passenden Anstrich. Zu Ostern wurde "probegeflaggt", gestern zeigte sich der neue Mast in seinem "Festtagsgewand" aus jeder Menge Fahnen und Wimpeln. An der Mastspitze ist mit einem Eber wieder das Eberbacher Wappentier angebracht.

Kaltenbacher und Szendzielorz stellten die Tradition der Schiffleute und der Fischer in den Mittelpunkt ihrer Predigt und zeigten auch die Gefahren auf, denen Menschen in diesen Berufen immer wieder ausgesetzt waren. "Hut ab, oder besser Segel hoch" zollten die Geistlichen dem seit nahezu 670 Jahren bestehenden Verein Respekt, der heute noch knapp hundert Mitglieder zählt. Die Schiffer hätten Leben und Menschen in der Stadt bewegt, der Neckar sei in den zurückliegenden Jahrhunderten Lebensader für viele gewesen, sagte Bürgermeister Peter Reichert. "Ihr Stand hat in der Stadt Geschichte geschrieben". Der neue Mast grüße nun von weitem schon die Gäste der Stadt und wünsche den Vorbeifahrenden Glück und Segen.

"Der Mast hat Symbolkraft", fand Jörg Huber, Leiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Heidelberg anerkennende Worte. Zwar habe die Zunft auf dem Neckar nicht zuletzt wegen der Energiewende und wegfallender Kohletransporte zu kämpfen. Doch gebe es auch positive Zeichen wie etwa die Aufnahme des Flusses in den Verkehrswegeplan 2030, der auch den Schleusenausbau vorsehe sowie ein verstärktes Aufkommen von Containertransporten.

Viele Grußwortredner fanden Lobesworte für den neuen Mast und überreichten Gastgeschenke. Nicht nur Flaggen und Wimpel wurden übergeben, sondern auch Kuriositäten wie drei "Pelzer Grumbeere". "Pflanzt die neben dem Mast, das gibt viel Ertrag und ihr habt immer reichlich zu esse", versprach der Vertreter des Schiffbauer, Schiffer- und Fischervereins aus Speyer mit einem Augenzwinkern. Gemeinsam wurde zum Abschluss das Badnerlied gesungen.