Von Martina Birkelbach

Eberbach. Am Donnerstag haben sich die meisten Eberbacher Geschäfte noch auf Öffnung mit Terminbuchung, "Click & Meet", für Montag vorbereitet (wir berichteten). Nun können sie doch ohne vorherige Kunden-Buchung öffnen. "Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir öffnen", sagte gestern Dietrich Müller, der Vorsitzende der EWG. Denn der Beschluss des Landes ist noch nicht schriftlich verfasst, und wird nach Müllers Vermutung am Sonntag erst eintreffen.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann erläuterte gestern in einer Regierungserklärung, dass in Kreisen in Baden-Württemberg, die stabil unter 50 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in sieben Tagen liegen, unter anderem der Einzelhandel wieder mit den bisherigen Regeln öffnen darf. Die sogenannte Notbremse sei dabei ein wichtiges Mittel, das eine Ausbreitung des Virus infolge von Lockerungen verhindern könne. Das bedeutet, wenn die Inzidenz über 100 liegt, greift diese Notbremse, die wieder einen harten Lockdown in Kraft setzt. Die Hoffnung beruht nun auch darauf, dass es von Montag an nicht zu einem "großen Einkaufstourismus" komme.

In das Modehaus Müller mit 800 Quadratmetern dürfen demnach bei einem erlaubten Kunden pro zehn Quadratmeter insgesamt 80 Kunden gleichzeitig shoppen. "Wir haben als Selbstbeschränkung die Anzahl von 30 bestimmt", erklärt Müller. Am Eingang sollen die Kunden gezählt werden. Die Plexiglasscheiben stehen noch vom vergangenen Jahr, ebenso werden die Desinfektionsständer wieder frisch befüllt. Dazu gilt es natürlich bei den Kunden den Abstand zu wahren und Masken zu tragen. "Am liebsten sehen wir die FFP2-Masken, aber die normalen medizinischen gehen auch."

Müller ist froh, dass alle Läden wieder öffnen dürfen. Aber er betont: "Wir bewegen uns auf dünnem Eis". Er findet es gut, dass "der Ball jetzt an den Bürger zurückgespielt wird", denn die Bürger sind es letztendlich, die mit ihrem Verhalten zu den Inzidenzahlen beitragen. "Die Inzidenz ist der Indikator dafür, wie es weiter geht. Wenn die Bürger sich verantwortungsvoll verhalten und die Sache ernst nehmen, geht die Infektionsrate hoffentlich weiter runter", sagt er. Sollte man aber feststellen, dass "durch Partys" die Zahlen wieder hochgehen, dann "haben wir alle ein Riesen-Problem".

"Man muss die Hygieneregeln ernst nehmen", appelliert er, lobt aber auch die Eberbacher Kunden, die sich "sehr diszipliniert verhalten". Wie der Montag und die Tage und Wochen danach verlaufen, bleibt abzuwarten.

Update: Freitag, 5. März 2021, 18.03 Uhr

Einzelhändler bereiten Click & Meet vor

Eberbach. Es wäre zu schön gewesen, wenn mal alles ganz einfach geregelt wäre. Ist es aber nicht. "Es ist alles noch offen", sagt Dietrich Müller. Der Vorsitzende der Eberbacher Werbegemeinschaft (EWG) wusste am Donnerstag noch nicht, wie genau die Einzelhändler am Montag wieder öffnen werden (Zwischenzeitlich hat das Land die Lockerungen bestätigt). "Soweit ich informiert bin, bereiten sich die meisten auf das sogenannte Click & Meet vor." Auch das Modehaus Müller bereitete sich am Donnerstag darauf vor, dass die Kunden ab Montag mit vorheriger Terminbuchung einkaufen können. "Das kann aber auch telefonisch sein, das ist für viele einfacher", sagt er. Also eher Call & Meet. Da in seinen Laden dann 20 Kunden gleichzeitig kommen könnten, sieht er kein Problem darin, dass die Kunden auch "Sofort-Termine" bekommen können.

Laut neuestem Bund-Länder-Beschluss kann es ab Montag, 8. März, eingeschränkte Öffnungen im Einzelhandel geben. Eigentlich ist das Prinzip Click & Meet ab Inzidenz von unter 100 vorgesehen mit weiteren Auflagen, wie etwa 40 Quadratmetern pro Kunde, fest begrenzte Zeiträume und Dokumentation für die Kontaktnachverfolgung. Ab Inzidenz von unter 50 soll die Öffnung des gesamten Einzelhandels möglich sein. Im Rhein-Neckar-Kreis lag die Inzidenz gestern bei 46. So wäre eigentlich eine komplette Öffnung möglich.

Müller vermutete am Donnerstagnachmittag zuerst noch, dass der Beschluss von Baden-Württemberg "erst wieder Sonntagabend kommt, sowie in der Vergangenheit geschehen". Kurz danach ließ das Land verlauten, dass es weiterhin offenlässt, ob es regionale Lockerungen auf Kreisebene zulassen wird oder nur landesweit vorgehen will. Am heutigen Freitag soll es eine Sondersitzung im Landtag dazu geben, wie die Beschlüsse von Bund und Ländern für Baden-Württemberg umgesetzt werden, teilte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) mit. Dazu gehöre dann auch die Frage, wie mit den Regionen umgegangen wird, und der "drohenden Gefahr des Einkaufstourismus".

So hatte Müller vorab auch die Infos vom Handelsverband. Dort hieß es, es könne für viele Regionen genau darin "der Pferdefuß" liegen, weil in den benachbarten Stadt- und Landkreisen die Entwicklung der Inzidenzzahlen sehr unterschiedlich sind. Deshalb bereiten sich die EWG-Geschäfte nun auf Click&Meet vor. Ob dieses Modell ab Montag letztendlich auch gültig sein wird? "Ich gehe davon aus", sagte Müller auf nochmalige Nachfrage. Für die EWG-Geschäfte wird es höchste Zeit, wieder zu öffnen. "Wir freuen uns, wenn wir überhaupt wieder verkaufen dürfen", so Müller.