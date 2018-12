Von Peter Bayer

Eberbach. Die vier- und fünfjährigen Kinder sind in ihrem Tatendrang kaum zu bremsen: Da muss noch ein bisschen Lametta hin, dort fehlt noch eine Kugel - sofort wird die Lücke am Weihnachtsbaum geschlossen. Nach knapp einer Stunde ist alles fertig, der Weihnachtsbaum vor dem Hallenbad ist geschmückt, und die zehn Mädchen und Buben vom Kindergarten St. Maria haben sich ihre kleine Überraschung verdient.

Es ist schon eine kleine Tradition. Seit seiner Gründung stellen Mitglieder des Fördervereins der Eberbacher Schwimmbäder vor dem ersten Advent einen Weihnachtsbaum vor dem Hallenbad auf, der von Mädchen und Buben eines Eberbacher Kindergartens geschmückt wird. Bereits vergangenen Samstag hatten Mitglieder des Fördervereins den Baum aufgestellt und befestigt, der in diesem Jahr von Jens Thomson und Peter Walter aus Igelsbach gespendet wurde. Gestern waren nun die Kinder von St. Maria an der Reihe, den Baum zu schmücken. Die Sterne und Sternschnuppen hatten die Kinder selbst innerhalb von zwei Tagen im Kindergarten gebastelt, war von Erzieherin Tanja Vogt zu erfahren. "Die Kinder waren da sehr kreativ und hatten viel Spaß, vor allem beim Ausschneiden der Glitzersterne", so Vogt.

Bevor sie loslegen konnten, gab es nach dem Fußmarsch vom Kindergarten zum Hallenbad erst einmal ein Stücke Kinderschokolade. So gestärkt waren die zehn kleinen Dekorateure nicht mehr zu halten und legten beim Schmücken ein beachtliches Tempo vor. Erzieherin Tanja Vogt, Huriye Seker, die mit ihrem Sohn Mehmet mitgekommen war, sowie die Fördervereinsvorsitzenden Jens Thomson und Heike Bode hatten alle Hände voll zu tun, die Nachwuchsdekorateure mit Lametta und Christbaumkugeln zu versorgen. So war von den unteren Zweigen schon bald keiner mehr leer. Und mit Unterstützung der Erwachsenen wurden sogar die etwas höheren Zweige des Baums verschönert. "Die Hallenbadbesucher haben wieder einen sehr schönen Weihnachtsbaum bekommen", freute sich Thomson. Nach getaner "Arbeit" bedankte er sich bei den Kindern für deren Unterstützung. Als kleines Dankeschön bekamen die Mädchen und Buben noch Geschenke von Förderverein und Stadtwerken mit auf den Weg zurück zum Kindergarten.

Die Idee zu dieser Aktion war mit Gründung des Fördervereins entstanden. Dieser spendet den Baum und im Wechsel schmücken ihn die Kinder der Eberbacher Kindergärten"Die Kinder machen toll mit, haben immer einen Riesenspaß", sagt Thomson.

Der Förderverein kämpft seit Jahren für einen Neubau des Eberbacher Hallenbads und will mit verschiedenen Aktionen darauf aufmerksam machen.

Durch das Altenburg-Gutachten sieht sich der Verein in seiner Ansicht bestätigt, dass das Hallenbad nicht zukunftsfähig sei. Ihnen schwebt ein Neubau, unter anderem mit einem Kleinkinderbecken, vor.