Eigentlich ist’s ganz simpel: bei der Momentaufnahme einer Energieberatung geht’s darum, Fakten zu klären: Was sind die Vorteile, was Nachteile, und wie wirtschaftlich sind für mich Klimaschutzmaßnahmen? Das gilt auch beim Thema Klimaschutzdebatte in Eberbach, sagt Thomas Schlachter. Symbolfoto: pa

Von Felix Hüll

Eberbach. Mit der ersten "Bürgerwerkstatt Klimaschutz" im Dezember hatte die Stadt Eberbach möglichst viele ihrer Bürger einbeziehen wollen auf ihrem Weg, bis 2035 lokal das Ziel "Klimaneutralität" zu erreichen oder ihm wenigstens so nahe wie möglich zu kommen. Einer der damals rund 60 Beteiligten ist Energieberater Thomas Schlachter. Er schildert, wo er Eberbach aktuell stehen sieht

"Ich würde vorschlagen, dass man kommuniziert, welche Zwischenstände es gibt’. Man müsste das an einer Stelle einsehen können", erklärt Diplom-Ingenieur Thomas Schlachter. Als Mitglied der Ingenieurkammer Baden-Württemberg ist er in Eberbach zusammen mit Kerstin Thomson einer von zwei professionellen Energieberatern im Stadtgebiet. Mit seinem Büro "Hausconcept" ist er für Privatleute wie auch für Institutionen freiberuflich tätig.

Nachdem am 10./11. Dezember die Bürgerwerkstatt online erfolgte und im Januar eine Dokumentation an die Teilnehmer verschickt worden ist, wurde es ruhig um das Vorhaben, Bürger am Aufhübschen Eberbachs nach Klimaerfordernissen einzubinden.

Schlachter: "Ich hatte mich ja bei der Arbeitsgruppe Gebäudesanierung eingeklinkt. Aber von den anderen Dingen, die da laufen, bekomme ich eigentlich nur etwas am Rande mit." Beschlossen worden war, dass sich die Gruppen weiter treffen, die sich zu unterschiedlichen Themen des Klimaschutzes zusammengefunden hatten. Sie sollten an Details der Ideen weiter arbeiten wie es etwa die Radinitiative jetzt tut.

Anlaufstelle und Koordination bei Anfragen und Ideen ist das städtische Klimaschutzmanagement um Janine Weiß und Alexa Kern (zu erreichen via klimaschutz@eberbach.de oder telefonisch unter (0 62 71) 87 - 209 und -351).

Zu den ausgebliebenen Infos zählt Schlachter u.a., dass man keine genauen Daten darüber hat, was etwa bei Gewerbe und Industrie schon so alles an Energieoptimierung läuft und wo mögliche Synergieeffekte zu gegenseitigem Vorteil genutzt werden könnten, etwa bei der Prozesswärme oder bei "Stromabfällen". "Da müsste mal jemand die einzelnen Unternehmen abklappern und das zusammenstellen. So nach dem Motto: Der eine hat’s, der andere braucht’s."

Der parallel entstehende "Meilensteinplan" Klimaschutz Eberbach wird sich voraussichtlich in den Sommer hinein verzögern, heißt es in der Stadtverwaltung; der Zwischenbericht von Dr. Jan Mücke im Gemeinderat war auch Schlachter zu global gehalten: "Ich versteh’ die Gemeinderäte, wenn sie sagen, ich kann damit nichts anfangen. Man müsste die Zahlen konkret runterbrechen auf die Eberbacher Bedürfnisse und Möglichkeiten." Das gelte auch für die Gebäudesanierung bei Privatleuten, die Eberbach ja für sein Ziel 2035 mit ins Boot holen müsste. Im Grunde genommen sei es ganz einfach. Schlachter: "Man muss drei Sachen abfragen: was sind die Vorteile? Was die Nachteile? Und welche Wirtschaftlichkeit gibt’s?" Wichtig sei, dabei von der emotionalen Ebene weg zu kommen, nüchtern den Bestand ins Auge zu fassen, zu werten und Schluss­folgerungen zu ziehen.

Schlachter nennt ein Beispiel aus seiner Praxis: wenn die Frage einer Gebäudesanierung anstehe, scheuten sich viele, einen Fachmann zu holen. Sie wüssten andererseits aber nicht immer, was es alles an Fördermöglichkeiten gibt.

Wenn er für Sanierungswillige einen individuellen Sanierungsfahrplan erstelle, erkundige er sich erst nach Absichten, weise dann darauf hin, dass schon die Beratung bezuschusst werde und dass ab einer Sanierungsinvestitions­summe von 10 000 Euro mit so einem Fahrplan fünf Prozent zusätzlich zu der 20 Prozent-Förderung kommen können.

Nehme man eine Dachsanierung, bei der man schnell bei 50 000 Euro liege, mache dies rund 15 000 Euro aus. Und der beauftragte Handwerker könne einen solchen für die Förderung erforderlichen Sanierungsfahrplan nicht erstellen.

So ganz unbemerkt scheint dies aber nicht geblieben zu sein; von 2015 bis 2022 nahmen Schlachters jährliche Beratungs-Aufträge von 70/80 in 2015 auf bis zu 400 in 2021 zu, "und 2022 werden es wohl noch mehr werden."

Mehr werden könnten auch die Teilnehmer bei der zweiten Bürgerwerkstatt Klimaschutz. Sie war fürs Frühjahr angedacht. Deren Termin erscheint der Stadtverwaltung jetzt aber wohl auch erst im Sommer realistisch, weil dazu der "Meilensteinplan" vorliegen muss.