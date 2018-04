Eberbach. (pol) Eineinhalb Stunden war die Bundesstraße B37 am Freitag Abend gesperrt, weil ein 57-Jähriger mit einer Zigarettenkippe einen Feuerwehreinsatz ausgelöst hatte. Der angenommene Wohnungsbrand in der Uferstraße stellte sich jedoch als starker Rauch mit Brandgeruch wegen eines verschmorten Plastik-Blumenuntersetzers heraus.

Gegen 21.15 Uhr hatten Anwohner Rauch und Brandgeruch im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses bemerkt und die Freiwillige Feuerwehr Eberbach alarmiert. Sie war mit einem Löschzug vor Ort. Im zweiten Obergeschoß trafen die Wehrleute in einer völlig verrauchten Wohnung den 57-jährigen Mieter unverletzt an und brachten ihn in Sicherheit. Ein offener Brand war nicht festzustellen.

Ersten Ermittlungen zu Folge war die Ursache des starken Rauches eine unsachgemäß im Kunststoffuntersetzter ausgedrückte Zigarettenkippe. Die Besucherin einer Nachbarwohnung hatte allerdings Rauchgas eingeatmet und wurde vorsorglich ambulant behandelt. Als Sachschaden war lediglich der Blumentopfuntersetzer zu verzeichnen.