Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Zu Füßen des Scheuerbergs liegt die Stadt um Mitternacht schon in Morpheus’ Armen. Es herrscht Ruhe im Karton, wenn’s hoch kommt, röhrt mal ein Auspuff. Gut möglich, dass es da unten nie ruhiger ist, als zwischen 0 und 3 Uhr nachts. Auch oben am Berg, im Krankenhaus, ist das vermutlich so. Nur dass der Betrieb in der GRN-Klinik natürlich rund um die Uhr läuft - und so auch um diese Zeit, nur eben nicht so hochtourig. Gedämpftes Licht, gedämpfte Geräusche, kaum Bewegung auf den Gängen. Aber für diejenigen, die jetzt Dienst haben, geht es rund.

Für Rolf Poxleitner zum Beispiel, ein Mann wie ein Baum, Haare kurz geschoren, zupackend, unverwüstlich freundlich. Das Krankenhaus ist seit über dreißig Jahren sein Arbeitsplatz. Er ist stellvertretender Leiter der unfallchirurgischen und internistischen Stationen 2 und 3, und eine "ruhige" Nachtschicht für ihn ist, "wenn ich mal ne halbe Stunde Pause machen kann!" Die Chance, zwischendrin mal was zu essen und zu trinken, ist selten.

130 Betten hat das Haus, verteilt auf fünf Stationen, in denen bis zu 36 normale Patienten und bis zu acht intensive auf den Zimmern liegen. 340 Mitarbeiter - Ärzte, Pflege- und sonstiges Personal - sorgen in Voll- oder Teilzeit dafür, dass die Patienten 24 Stunden täglich versorgt sind. Klinikchef Martin Hildenbrand zählt auf, wer zwischen 0 und 3 Uhr Dienst schiebt: ein Arzt für die Stationen und ein Arzt und eine Pflegekraft für die Ambulanz; ein Notarzt fürs Einsatzfahrzeug plus eine Pflegekraft als Fahrer; zwei Nachtwachen für jede normale und drei für die Intensivstation; ein Mitarbeiter an der Pforte. Auf dem Sprung, das heißt in Bereitschaft sind außerdem ein Anästhesist für Intensivstation und OP und ein Assistent für Radiologie. Und auf Abruf tätig werden müssen ein Facharzt aus jeder Abteilung und diverse Pflegekräfte sowie ein Techniker. Es könnte ja der Fahrstuhl klemmen, Strom oder Heizung ausfallen oder die Rufanlage spinnen. Das sind sehr viele Mitarbeiter für so ein kleines Haus, weiß Hildenbrand, der neben der seit Jahren hochdefizitären Eberbacher auch die größere GRN-Klinik in Sinsheim leitet. Aber wer wie Poxleitner nachts "auf Station" ist, ist stark gefordert. Denn Patienten im Krankenhaus zu versorgen, sei heute viel anspruchsvoller, so Hildenbrand, was Poxleitner auch für seine Nachtschichten nur bestätigen kann.

Verantwortlich dafür sei nicht zuletzt der technische Fortschritt, der es ermöglicht, Kranke schon kurz nach einer Operation wieder aus dem Krankenhaus zu entlassen. Hildenbrand nennt ein Beispiel: "Bei einer Gallen-OP lag die Verweildauer früher bei drei Wochen, heute sind es drei Tage". Der Mix aus schweren und leichten Fällen habe sich deshalb deutlich verlagert, in den Betten liegen mehr schwere Fälle, "und die müssen aufwendiger überwacht werden". Vor allem die frisch operierten Patienten oder die mit Kreislaufproblemen bedürfen engmaschiger Überwachung. Alle 60 Minuten müssen Blutdruck und Puls gemessen, muss der Überwachungsmonitor abgelesen werden. Auch die vielen Pflegepatienten auf der Station verlangen nach intensivem Einsatz der Krankenpfleger selbst zwischen Mitternacht und drei Uhr morgens. So ist es Aufgabe der Nachtwachen, diese oft bewegungsunfähigen Menschen stündlich oder zweistündlich zu drehen und zu lagern, damit sie nicht wundliegen; sie brauchen neue Windeln und "Intimpflege", wie das anschließend in der Patientenakte heißen wird. Überhaupt: Dokumentation. Deren große Stunde schlägt im Krankenhaus zu andernorts nachtschlafender Zeit. Alles, was "am Patienten gemacht wird", muss sofort dokumentiert werden, denn "was es nicht schwarz auf weiß gibt, wurde nicht gemacht", lautet die eherne Regel. Schreibkram macht für Poxleitner und Kollegen auch die anstrengenden Nächte noch anstrengender. Nicht zu vergessen die Apothekenbestellungen: Auch die sind jetzt fällig.

Und natürlich werden auch immer wieder neue Patienten eingeliefert. Lungenkranke etwa, denen speziell in diesem Zeitraum die Luft weg bleibt und sie ein Martyrium erleben lassen. Vom Notarzt eingewiesene Patienten, die sich bei Unfällen aller Art verletzt oder die einen Infarkt erlitten haben. Wenn in der Stadt der Frohsinn regiert, wie zuletzt wieder an Fastnacht, landen die "Alkoholintoxikationen" auf dem Scheuerberg. Begleiterscheinungen wie Randale sind dabei in Eberbach eher selten, sagt Hildenbrand. Aber dass "zwei sofort auf Invensivstation mussten", wie Poxleitner erklärend nachschiebt, hält die nächtliche Belegschaft nicht minder auf Trab. In der Notfallambulanz im Erdgeschoss darf unterdessen auch eine andere "Kundschaft" nicht fehlen: die mit eingewachsenem Zehennagel und Ohrenweh.