Eberbach. (bnc) Seit 1988 führen die "Lions Clubs International" alljährlich einen weltweiten Friedensplakatwettbewerb durch. Dabei sollen Schulkinder zwischen 11 und 13 Jahren Gelegenheit erhalten, ihre Vorstellungen zum Thema "Frieden" kreativ auszudrücken und andere Menschen daran teilhaben zu lassen. Für seine erstmalige Teilnahme am Projekt konnte der Eberbacher Lions-Club die Galerie Artgerecht und Galeristin Juliane Kehm und - im Rahmen von deren Bildungspartnerschaft mit dem Hohenstaufen-Gymnasium - die Klasse 6c mit Kunstlehrer Dr. Sebastian Schäuffele fürs Mitmachen begeistern.

Das aus den rund 30 eingereichten Plakaten ausgewählte Siegerbild und die junge Künstlerin, die es gemalt hat, präsentierte Lion Sebastian Grüber am Samstag bei der Eröffnung des Kreativ- und Kunsthandwerkermarktes in der Stadthalle. Als Preis für Eberbachs schönstes Friedensbild erhielt die zwölfjährige Berna Aslan aus Rothenberg eine Urkunde und drei Gutscheine, die sie auf dem Kreativmarkt gleich gegen hübsche Kleinigkeiten einlösen konnte.

Was ihr Plakat darstellt? "Da sind einmal Hund und Katze und andere Tiere, die sich normalerweise nicht so gut verstehen", erläutert Berna. "Aber auf meinem Bild vertragen sich alle." Im Vordergrund hat sie ein Mädchen und einen Jungen dargestellt - Hand in Hand. Ein großer "Friedensbaum" verbindet alle Figuren - und die Flaggen vieler Nationen, die das Bild umrahmen. Nun muss Bernas Plakat sich in einer badischen Auswahl behaupten.