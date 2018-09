Eberbach. (mare) Es bleibt alles beim Alten: Der Gemeinderat ist am Donnerstagabend einem Antrag der CDU-Fraktion gefolgt, wonach in Sachen Parksituation alles so belassen werden sollte, wie es ist. Mit 16 Ja- und drei Nein-Stimmen folgte das Plenum dieser Eingabe.

Damit ist auch ein Parkhaus im Sanierungsgebiet Güterbahnhofstraße vom Tisch. Drei Varianten standen zur Wahl, wobei sich zwei davon in der Zahl der Halbgeschosse unterschieden. Eine dritte war ein ebenerdiger Parkplatz. Bürgermeister Peter Reichert bedauerte die Entscheidung.