Von Peter Bayer

Eberbach. Mit über 100 Schaustellern und Händlern auf 22.000 Quadratmetern wird der inzwischen 83. Eberbacher Kuckucksmarkt vom 24. bis 28. August wieder Anziehungspunkt für viele Besucher aus Nah und Fern sein. Das viereinhalbtägige Programm bietet viel Bekanntes und Bewährtes, wartet aber auch mit ein paar Neuerungen auf.

Am Mittwochnachmittag stellten Bürgermeister Peter Reichert, Tobias Soldner, Bernhard Walter und Julia Scheurich vom Ressort KTS sowie Roland Brandt von der Brauerei Distelhäuser und Gerhard Rebscher von der Metzgerei Rebscher das Programm vor.

Los geht’s am Freitag, 24. August, um 15 Uhr mit dem Familiennachmittag. Vier Stunden lang locken Fahrgeschäfte mit vergünstigten Preisen, bei Spielständen und manchen Händlern gibt es Sonderaktionen und Schnäppchen.

Offiziell eröffnet wird der Markt um 18 Uhr mit dem Fassanstich durch Bürgermeister Reichert im großen Festzelt, wobei die ersten 1000 Besucher ein Freigetränk erhalten.

Am Samstag und Sonntag bietet die Firma Heliseven aus Mannheim jeweils von 11 bis 19 Uhr knapp zehnminütige Hubschrauberrundflüge an, damit die Besucher den Kuckucksmarkt, die Stadt und die Umgebung aus der Vogelperspektive genießen können.

Am Sonntag gibt es um 18 Uhr den großen Trachtenabend. Alle Besucher, die von 17 bis 19 Uhr in Tracht erscheinen, erhalten ein Freigetränk. Beim Bierzeltwettbewerb kämpfen Vereinsmannschaften in vier Disziplinen um die Krone der Bierzelt-Könige. Anmeldungen sind ab sofort unter kuckucksmarkt@eberbach.de möglich.

Zum "Tag der Betriebe" sind am Montag ab 12 Uhr Firmen aus Eberbach und Umgebung ins große Festzelt eingeladen. Um 14.30 Uhr beginnt in der Au wieder das Kinderfest. Als Lohn für ihr Engagement an den Spiele-Stationen gibt es für die Kinder - und das ist neu - "Kuckucksmarktgeld". Das sind Gutscheine, die sie am Montag und Dienstag bei den Schaustellern und Händlern einlösen können.

Nach der Eröffnung des Kinderfests können 20 Mountainbiker mit Bürgermeister Peter Reichert auf eine gemeinsame Radtour gehen. Die rund 55 Kilometer lange Strecke führt zum großen Teil über Waldwege und weist einige Höhenmeter auf. Im Anschluss an die rund fünfstündige Tour lädt Reichert die Radler ins Festzelt zu je zwei Freigetränken ein. Anmeldungen sind möglich bei Roswitha Lenz unter Telefon 06271/87216.

Ihr Gesangstalent können die Kuckucksmarkt-Besucher ab 19 Uhr bei Lungo’s Karaoke Party im Mostzelt der KG Kuckuck unter Beweis stellen.

Der letzte Festtag beginnt frühmorgens um 9.30 Uhr mit der Fleckviehrinderschau im Sportgebiet in der Au. Spektakulärer Höhepunkt wird ab 22 Uhr das Brillant-Höhenfeuerwerk sein, welches auch das Ende des 83. Kuckucksmarktes ankündigt.

Es gibt wieder drei Abschussstellen: beim Schwimmbad, beim Gymnasium und am Ohrsberg. Auch beim 83. Eberbacher Kuckucksmarkt dürfte für alle Geschmäcker etwas dabei sein. Es gibt Süßes für kleine Naschkatzen ebenso wie Deftiges und Herzhaftes. Dazu wollen im großen Festzelt, dem Cha-Cha Zelt oder dem Mostzelt verschiedene Kapellen und Bands die richtige Stimmung aufkommen lassen.

Drei neue Fahrgeschäfte sind auf dem Kuckucksmarkt vertreten. Im "Take-Off", einem Rundfahrgeschäft beschleunigen die Gondeln auf einer bis zu 60 Grad hoch gestellten Drehscheibe. Einen Spaß für die ganze Familie verspricht das Glaslabyrinth "Aloha Happy Hour". Erstmals zu Gast in Eberbach ist auch die Kinder-Achterbahn "Crazy Jungle" mit extra langer Fahrbahn und vielen lustigen Dschungeltieren.

Zahlreiche Marktstände warten auf mit einem bunten Allerlei und Dingen für den täglichen Gebrauch.

Für die Sicherheit sorgt auch in diesem Jahr die Security an allen fünf Eingängen. Die Polizei hat beim THW eine Sonderwache eingerichtet und zur Erstversorgung steht das DRK am Eingang neben dem Marktbüro bereit. Zu mehr Sicherheit soll auch das Licht am Ende des Hallenbads beitragen, das diesen Bereich ausleuchtet.

Daneben gibt es noch ein paar kleine Neuerungen, die jeweils einem Teil der Besucher zugute kommen. So gibt es im Schwimmbad einen Babywickelraum, zwischen Autoscooter und Festzelt steht ein kostenpflichtiger EC-Automat und am Marktbüro ein Zigarettenautomat. Erstmals gibt es auch W-Lan auf dem Marktgelände.

Was geblieben ist, ist die Dauer des Kuckucksmarktes. "Wir liegen zeitlich zwischen Bad Kreuznach und dem Schützenmarkt in Buchen. Bei einer Verlängerung des Kuckucksmarkts würden uns die Händler wegbrechen", begründet KTS-Leiter Tobias Soldner die unveränderte Dauer.