Das Wetter machte den Akteuren des Schulfests im Steigeschulzentrum mit Noch-Werkrealschule und künftiger Gemeinschaftsschule einen Strich durch die Rechnung. Die Band spielte daher in der Aula. Fotos: Marcus Deschner

Eberbach. (MD) Die Erweiterung der Werkrealschule Steige zu einer Gemeinschaftsschule wurde am Samstag tüchtig gefeiert. Gleichzeitig durfte Rektor Udo Geilsdörfer zu seiner Ernennung als geschäftsführender Schulleiter in der Stadt zahlreiche Glückwünsche entgegennehmen. Geilsdörfer ist damit Sprecher de Eberbacher Schulen.

Eröffnet wurde das Fest von einer Gitarrengruppe und der Schulband. Dabei wurden auch die in der Projektwoche erarbeiteten Songs vorgestellt. Die Eberbacher Ol’ Star-Band um Dieter Uhrig heizte ebenfalls mächtig ein. Rektor Geilsdörfer blätterte die Chronik der Einrichtung auf: Die 1964 erbaute Schule sei unter Rektorin Elisabeth Baumbusch zur Hauptschule mit Werkrealschule geworden. Ganztagesangebote habe man seit 2004 gehabt. Zur Zeit von Rektorin Nicole Strämke sei der Name "Hauptschule" verschwunden, und mit der Werkrealschule hätten inhaltliche und unterrichtstechnische Veränderungen Einzug gehalten. "Heute verabschieden wir uns von der Werkrealschule, die mit den Klassen 6 bis 10 ausläuft und begrüßen die neue Gemeinschaftsschule in Eberbach", freute sich Geilsdörfer.

Das erweiterte Niveau mit buntem Schulfest begrüßt

Ab dem kommenden Schuljahr 2018/19 ändere sich nicht nur der Name, sondern es werde eine völlig neue Schulart. Neu sei vor allem die Art des Unterrichtens, denn es werden mehrere Lehrer in einer Klasse sein.

Die neuen Unterrichtsformen bedingten eine neue Ausstattung der Klassenzimmer, die man bereits angeschafft habe. Man sei nun die einzige Schule, die alle drei Niveaustufen des Bildungsplans unterrichten und auch zertifizieren dürfe, hob Geilsdörfer hervor.

Ganz neu sei die Stufe des erweiterten Niveaus, zu dem auch gymnasiale Inhalte zählen. Neben den bereits bestehenden Kooperationen arbeite man nun auch mit dem Hohenstaufen-Gymnasium zusammen. Ab dem kommenden Schuljahr unterrichte ein Lehrer des HSG an der Gemeinschaftsschule. "Wichtig ist, dass wir nicht ins kalte Wasser springen, sondern bereits seit etwa zwei Jahren die Strukturen und Inhalte der Gemeinschaftsschule in der Werkrealschule etabliert haben", bilanzierte Geilsdörfer zufrieden.

Lob gab’s von Bürgermeister Peter Reichert für die engagierte Arbeit des Schulteams. Er freute sich, dass man sich künftig "Gemeinschaftsschule" nennen dürfe. "Das war eine gute Entscheidung". Gleichzeitig gratulierte Reichert Geilsdörfer zur Ernennung als geschäftsführender Schulleiter. Dieses Amt gibt die zu Schuljahresende in Ruhestand tretende Eberbacher Realschulrektorin Regine Sattler-Streitberg ab.

Derweil feierten Schüler und Eltern wetterbedingt unter Zelten. Es gab eine reichhaltige Auswahl an selbst gebackenen Kuchen, Donuts, Muffins und anderen Leckereien, die dankbare Abnehmer fanden. Eine Tanzvorführung von Schülern in der Aula rundete das Programm ab.