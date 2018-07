Malen und basteln in der katholischen öffentlichen Bücherei wird auch in diesem Jahr wieder beim Eberbacher Ferienspaß angeboten. Foto: Archiv

Eberbach. (by) Am Donnerstag, 26. Juli, beginnen die Schulferien und mit ihnen das Eberbacher Ferienspaß-Programm. Bei einigen Angeboten gibt es noch freie Plätze, bei manchen Angeboten war das Interesse so groß, dass es hier Zusatzangebote gibt. Nachfolgend eine Übersicht über die Kurse mit freien Plätzen.

Donnerstag, 26. Juli: "Ferienspaß mit dem orangenen Ball", Hohenstaufen-Sporthalle, Rotary Club Eberbach und TV Eberbach Abteilung Basketball, 9 bis 12 Jahre, kostenfrei, Anmeldung per E-Mail: tve_basketball@web.de

Freitag, 27. Juli: "Spiel und Spaß in der KÖB", Katholische Öffentliche Bücherei St. Johannes Nepomuk, 2 bis 7 Jahre, kostenfrei, Anmeldung über Telefon 06271/3795 oder per E-Mail: becky.sack@web.de

Samstag, 28. Juli: "Wir lernen die Natur rund um Pleutersbach kennen", Bolzplatz/Reitplatz Pleutersbach, Heimat- und Verkehrsverein Pleutersbach, 6 bis 10 Jahre, kostenfrei (Spenden erwünscht), Anmeldung über Telefon (01 72) 74 17.690.

Samstag, 28. Juli: "Macht mal Krach…!", Nebengebäude Dr.-Weiß-Schule 1. Stock, Akkordeon-Orchester Eberbach, 6 bis 11 Jahre, kostenfrei, Anmeldung über Telefon 0621/32691966.

Sonntag, 29. Juli: "Über den Wolken - Schnuppertag auf dem Segelflugplatz", Segelfluggelände in Rothenberg, Segelflieger Club Eberbach, 13 bis 17 Jahre, Kostenbeitrag 18 Euro, Anmeldung per E-Mail: kathrinleutz@aol.com

Mittwoch 1. August: "Fun-Shirts - Textiles Gestalten", JUZ Eberbach, Keller Dr.-Weiß-Schule, Postillion e.V. Mobile Jugendarbeit, 12 bis 18 Jahre, kostenfrei, Anmeldung per E-Mail: sandra.smentek@postillion.org

Mittwoch 1. August: "Wie entsteht ein Ruderboot?", Foyer der Bootswerft, Bootswerft Empacher GmbH, ab 7 Jahre, kostenfrei, Anmeldung über Telefon 06271/800035 oder per E-Mail: m.henkel@empacher.com

Mittwoch, 1. August: "Papier", Stadtbibliothek Eberbach, 5 bis 8 Jahre, kostenfrei, Anmeldung über Telefon 06271/87344.

Freitag, 3. August: "Zumba", JUZ Eberbach, Keller Dr.-Weiß-Schule, Postillion e.V. Mobile Jugendarbeit, 12 bis 18 Jahre, kostenfrei, Anmeldung per E-Mail: sandra.smentek@postillion.org

Dienstag, 7. August: "Segway-Fahrspaß", Hof Dr.-Weiß-Schule, Mos Eventtime, 10 bis 14 Jahre, Kostenbeitrag 15 Euro, Anmeldung über Telefon 06261/9389840 oder per E-Mail: kontakt@nsp-events.de

Dienstag, 7. August: "Daniel Dachs und seine Freunde", Parkplatz Kirchel, Naturpark Neckartal-Odenwald und Waldspürnasen, ab 7 Jahre, Kostenbeitrag 5 Euro, Anmeldung über Telefon 0170/7351738 oder per E-Mail: waldspuernasen@aol.com

Mittwoch, 8. August: "Luftballonzauberei", Dr.-Weiß-Schule Werkraum 2, Die Jeremy-Show, 8 bis 16 Jahre, Kostenbeitrag 15 Euro, Anmeldung per E-Mail: info@jeremy-show.de

Montag, 13., bis Freitag, 17. August: "Zirkusprojekt "Die verrückten Erfindungen von Dr. Boom", Mehrzweckhalle, Die Jeremy-Show, 8 bis 17 Jahre, Kostenbeitrag 75 Euro, Anmeldung per E-Mail: info@jeremy-show.de

Dienstag, 14. August: "Sportschießen wie ein Olympiasieger", Schützenhaus, SSV Eberbach, 12 bis 16 Jahre, kostenfrei, Anmeldung über Telefon 06271/6590 oder 06271/6414 (Mittwoch und Freitag zwischen 18.30 und 20.30 Uhr).

Dienstag, 14. August: "Tanz im Schloss", Scjhloss Schwetzingen (Treff Stadthalle Eberbach), Jugendreferat Stadt Eberbach, 8 bis 10 Jahre, Kostenbeitrag 5 Euro, Anmeldung über Telefon 06271/87340 und 06271/87388 oder per E-Mail: jugendreferat@eberbach.de

Montag, 20., bis Freitag, 24. August: "Bollywood! Indien im Farbenrausch - eine märchenhafte Reise", Mehrzweckhalle, Bolly4Kids - Gayatri Luksch, 6 bis 10 Jahre, Kostenbeitrag 25 Euro, Anmeldung über Telefon (06271/8467750.

Dienstag, 21. August: "Hilfe, ich habe mich im Wald verlaufen! Was tun?", Brunnen vor Thalheimschem Haus, Odenwaldklub Ortsgruppe Eberbach, 9 bis 13 Jahre, Kostenbeitrag 3 Euro, Anmeldung über Telefon (06271/944974 oder per E-Mail: ruth.eberbach@gmail.com

Mittwoch, 22. August, und Dienstag, 4. September: "Nachtwächterführung für Enkelkinder, Oma und Opa", Fischerbrunnen am Pulverturm, Spatzennest e.V., 7 bis 12 Jahre, freiwillige Spende zugunsten Weltkindertag, Anmeldung über Telefon 06271/4268 oder per E-Mail: eneuner@aol.com

Freitag, 31. August: "Zaubern lernen" (Zusatzkurs), vhs-Haus, Volkshochschule, 8 bis 14 Jahre, Kostenbeitrag 38 Euro (inkl. Material), Anmeldung über Telefon 06271/946210 oder www.vhs-eb-ng.de

Dienstag, 4. September: "Zeichnen: Graffiti und 3D" (Zusatzkurs), Dr.-Weiß-Förderschule, Volkshochschule, 8 bis 14 Jahre, Kostenbeitrag 18 Euro, Anmeldung über Telefon 06271/946210 oder www.vhs-eb-ng.de

Montag, 4., und Dienstag, 5. September: "Nähen: Ferienwerkstatt" (Zusatzkurs), Dr.-Weiß-Förderschule Werkraum 2, Volkshochschule, 9 bis 14 Jahre, Kostenbeitrag 34 Euro, Anmeldung über Telefon 06271/946210 oder www.vhs-eb-ng.de

Donnerstag, 6., und Freitag, 7. September: "Hip-Hop-Tanzen" (Zusatzkurse), vhs-Haus Gesundheitsraum, Volkshochschule, 6 bis 10 und 10 bis 14 Jahre, Kostenbeitrag 18 bzw. 25 Euro, Anmeldung über Telefon 06271/946210 oder www.vhs-eb-ng.de

Freitag, 7. September: "Zeichnen: Comic und Manga" (Zusatzkurs), Dr.-Weiß-Förderschule Werkraum 2, Volkshochschule, 6 bis 14 Jahre, Kostenbeitrag 18 Euro, Anmeldung über Telefon 06271/946210 oder www.vhs-eb-ng.de

Info: Genauere Infos über die Angebote und Kontaktadressen für Nachfragen gibt es im Ferienspaßheft bei der Tourist-Info, in der Stadtbücherei und auf der Homepage der Stadt Eberbach unter www.eberbach.de