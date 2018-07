Eberbach. Catalent gehört mit 700 Mitarbeitern am Standort zu den größten Arbeitgebern in Eberbach. Der Hersteller von Arzneimitteln in Weichkapsel-Form ist weltweit tätig und hat insgesamt 11.000 Mitarbeiter. Geschäftsführer Raoul Bernhardt und Personalleiterin Anita Ihrig stellten dieser Tage dem CDU-Landtagsabgeordneten Dr. Albrecht Schütte das Unternehmen und seine Produktpalette vor. Die beiden Eberbacher Stadträte Karl Braun und Georg Hellmuth begleiteten Schütte bei dieser Firmenbesichtigung.

Der aus Frankreich stammende Raoul Bernhardt übernahm im September 2017 die Geschäftsführung des Eberbacher Werks. Landschaft und Region gefielen ihm sehr gut, und Eberbach habe quasi alles, was man brauche, wie Kinderbetreuung, Schulen und die Dinge zum alltäglichen Leben. Allerdings fehle es in unmittelbarer Nähe an Hotels mit entsprechendem Standard und ausreichend großen Tagungsräumen. Meist müssten die Gäste in Hotels in Heidelberg untergebracht werden, da dort auch der Bedarf an Räumen für groß angelegte Meetings gedeckt werden könne. Die Stadträte sagten, sie sehen ein Problem, derart große Hotels in Eberbach ausgelastet zu bekommen.

Beim Firmenrundgang bekamen die Besucher einen Einblick in die Produktionsprozesse und die Sicherheitsvorkehrungen. Auch Schütte, Braun und Hellmuth mussten Schutzkleidung anlegen, bevor sie die Produktion betraten.

Thomas Franger (Leiter Herstellung Pre-Encapsulation) führte die Gruppe hier.

Catalent ist in vier verschiedenen Geschäftsbereichen tätig: Weichkapsel-Technologien, Biologika und Spezialarzneimittel, orale Darreichungsformen von Arzneimitteln und bietet Dienstleistungen für klinische Studien an. Die Eberbacher Manufaktur ist einer von dreißig Standorten weltweit. Im Geschäftsjahr 2017 stellte Eberbach über sieben Milliarden Weichkapseln her. "Bei uns stehen der Patient und die Sicherheit unserer Produkte im Vordergrund", referierte Geschäftsführer Bernhardt.

Schütte erkundigte sich auch nach der Bewerbersituation für das neue Ausbildungsjahr.

Personalleiterin Anita Ihrig erklärte, dass man heutzutage aktiv um Mitarbeiter werben müsse. Viele der Mitarbeiter kämen aus der Umgebung, aber gerade bei der Besetzung von Arbeitsplätzen im wissenschaftlichen Bereich spreche man den bundes- und europaweiten Markt an.