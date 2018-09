Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Jetzt ist es raus: Bürgermeister Peter Reichert wird sich definitiv für eine zweite Amtszeit in der Neckarstadt zur Wahl stellen. Nachdem er kürzlich in Igelsbach öffentlich schon Andeutungen gemacht hatte, drückte er sich am Wochenende bei einem Treffen mit aktiven und früheren Stadträten eindeutig aus.

Reicherts Ziel sind also noch einmal acht Jahre im Rathaus. "Wenn es der Wähler so will", war die klare Bestätigung des parteilosen Bürgermeisters für die beabsichtigte Neuauflage. 2020 endet Reicherts aktuelle Amtszeit.

Hinweise auf seine Absichten konnte man etwa schon aus der Ratsvorlage zur Bewerbung für eine kleine Landesgartenschau ersehen, die 2027 zur 800-Jahr-Feier Eberbachs stattfinden sollte. Auch fürs Stadtjubiläum selbst hat Reichert Planungen in Gang gesetzt. Zwar lehnte der Gemeinderat die Gartenschau mit kleiner Neckarbrücke im November 2017 ab.

Aber gerade diese zweite Neckarquerung lässt Reichert nicht mehr los, wie er jetzt nochmals betonte. Brücke oder Steg waren schon bei den Bürgermeistern Schlesinger und Martin Thema im Rat, bei Martin sogar Teil einer dann eingereichten Bewerbung um die Landesgartenschau. Schlesinger bekam ein Nein von den Räten. Martins Antrag kam nicht durch die Auswahl des Landes.

Reichert sieht die Flussquerung weiter als zündendes Moment städtebaulicher Entwicklung. Aufgrund der topografischen Lage Eberbachs müsse man sich eher auf ein Verbessern der Stadtqualität denn auf flächenmäßiges Ausdehen ausrichten. 2019 wird ein neuer Gemeinderat gewählt. Womöglich werden dann auch in der Brückenfrage die Karten wieder gemischt. Reichert will eine kleine Brücke oder einen Steg auf alle Fälle erneut thematisieren, sagte er..

Den gelernten Forstmann reizt auch die grüne Mitte der Stadt, die er schon - wie Martin - in seine Idee von der kleinen Gartenschau einbezogen hatte: den Ohrsberg. Dem in der Stadt stets präsenten Reichert kann man gute Chancen für den zweiten Weg einräumen. Wiederwahlen von Bürgermeistern haben in Eberbach ohnehin eine gewisse Nachkriegstradition.

Hermann Schmeißer war insgesamt 18 Jahre im Amt, mit unterschiedlich langen gesetzlichen Dienstzeiten. Sein anfangs von den Freien Wählern unterstützter Nachfolger Horst Schlesinger wurde zweimal wiedergewählt. CDU-Mann Bernhard Martin schaffte immerhin auch Folge-Amtsperiode - knapp 92 Prozent Zustimmung.

Reicherts auf Anhieb erfolgreiche Wahl am 21. Oktober 2012 mit über 64 Prozent der Wählerstimmen hatten die Ortsverbände und Rathausfraktionen von SPD, CDU, AGL und Freien Wählern unterstützt. Erfahrungsgemäß ziehen sich die politischen Befürworter in Eberbach bei der zweiten Wahl zurück. Teils auch, weil der anfangs gepushte Bürgermeister doch nicht alle Hoffnungen und Wünsche dieser Parteien und Wählervereinigungen brachte oder erfüllte.

Kritisch wird es aber immer, wenn die Bürgermeister eine dritte Amtszeit anstreben. Dann liebäugeln die Neckarstädter zumindest mal mit einer Abwechslung. Bei Horst Schlesinger klappte es mit der dritten Strecke knapp, bei Bernhard Martin ging es schief.