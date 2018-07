Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Das wäre ja besonders dreist gewesen. Ausgerechnet wenige Meter vom Eberbacher Polizeirevier weg klaffte auf dem Pflaster der Kellereistraße genau dort eine Lücke, wo seit 1996 eine vom Bürger- und Heimatverein gestiftete Bronzeplatte eingelassen war. Das Fehlen war einem Bürger aufgefallen, der unsere Zeitung und auch den BHV informierte.

Nachdem Metalle selbst auf Friedhöfen gestohlen werden, dachte man schon an das Schlimmste. Immerhin ist eine solche Platte rund 40 Kilo schwer und bringt beim Schrotthändler rund 200 Euro Materialwert.

Ganz abgesehen in diesem Fall vom ideellen Faktor: Zu seinem 125. Jubiläum hatte der BHV beim Eberbacher Bildhauer Gerald Hildenbrand drei Platten auflegen lassen. Eine am Obertor bei der evangelischen Kirche, eine am Neckartor bei der Krone-Post und eben jene beim Thalheimschen Haus, die den Unteren Torturm zeigt, der bis 1872 die Kellereistraße abschloss.

Entwarnung gab es am frühen Montagmorgen: Das Schmuckstück ist beim Stadtbauamt. Die Platte war locker geworden, nicht geklaut. Demnächst liegt sie wieder am alten Platz.