Eberbach-Brombach. (MD) "Derzeit gibt’s solche Pläne nicht", versichert Karl Emig auf Nachfrage der RNZ. Der Leiter des städtischen Liegenschaftsamtes nahm damit Stellung zu einer in der jüngsten Ortschaftsratssitzung aufgetauchten Mutmaßung, Brombachs Rathaus stehe zum Verkauf.

Im Ort kursierte, dass das ehemalige Rathaus im Stadtteil veräußert werden soll. In dem Gebäude befinden sich die Räume, in denen die Verwaltung früher ihre Sprechstunden abhielt, und in denen auch der Ortschaftsrat regelmäßig tagt.

Zudem ist darüber eine vermietete Wohnung. Anlass für die im Gremium diskutierten Gerüchte war wohl die Aussage eines weiteren Stadtbediensteten gegenüber dem Mieter. Danach habe der Mieter wegen eines bevorstehenden Verkaufs angeblich darauf verzichten sollen, neben dem Gebäude eine neue Unterstellmöglichkeit für sein Auto zu errichten.