Von Christofer Menges

Eberbach. Mit "Rocky", dem Filmboxer, hat das nichts zu tun: Im Fitnesscenter Palestra wird nicht auf Rinderhälften eingedroschen, wird nicht mit nacktem Oberkörper Holz gehackt und feuert sich auch keiner mit "Keine Schmerzen, keine Schmerzen" zum Durchhalten an - zumindest nicht laut.

Artur Mann, 27, amtierender International Champion der World Boxing Organization (WBO) im Cruisergewicht bis 90,7 Kilogramm, 14 Siege in 14 Profikämpfen, davon die Hälfte durch K.o., steht, auf einem Bein, wackelnd, kippelnd, auf einem halbierten Gummiball, und peilt über eine Schnur auf Kommandos von Trainer Gregor Haslberger Zahlen auf Blättern an der Wand an: "1,3,7,4,2...."

Mit Konzentrations- und Koordinationsübungen, Kraft- und Ausdauertraining wird Profiboxer Mann in Eberbach fit für seinen nächsten Kampf gemacht. Am Samstag, 6. Oktober, geht es in Wolfsburg in den Ring, live übertragen auf Sport1.

Der in Kasachstan geborene Boxer ist derzeit Nummer sechs der WBO-Weltrangliste. Ein Kampf um den Weltmeistertitel scheint zum Greifen nah. Dafür arbeitet Mann hart. "Ein akribischer Arbeiter, Modell russisch-deutscher Traktor, und er lernt sehr schnell dazu ", lobt Haslberger die Trainingsdisziplin, Härte und Auffassungsgabe des Champions: "Artur ist bereit, alles zu tun. Das habe ich so selten gesehen."

Sportwissenschaftler Haslberger, einer der Geschäftsführer des Eberbacher Fitnesscenters, hat Erfahrung mit Profisportlern. Der spätere Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel lernte als Jugendlicher bei ihm die Grundlagen. Ironman-Europameister Timo Bracht hat er ebenso betreut wie die Skispringer Sven Hannawald und Martin Schmitt.

Mann ist in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal zum Trainieren in Eberbach. Der Kontakt kam über seinen Manager, den in Eberbach geborenen Daniel Todorovic, früher selbst Boxer, zustande. Übernachtet wird im Hotel Karpfen, für die medizinische Betreuung sorgt der Eberbacher Arzt Ulf Mieck. Im radiologischen Zentrum wurde in der Röhre auch schon vorsorglich geschaut, ob nach den Schlägen, die der Boxer einstecken musste, im Kopf noch alles in Ordnung ist. Das erste Training in der Neckarstadt im Januar war jedenfalls von Erfolg gekrönt: Die beiden Profikämpfe seither hat Mann gewonnen.

Boxer zu trainieren, ist für Haslberger auch deshalb interessant, weil der Sport so vielfältige Anforderungen stellt: "Da kannst du alles aus der Kiste holen. Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, Koordination, Rhythmus, peripheres Sehen - du brauchst alle Sinne, um einen Kampf zu überstehen."

Zwei Wochen wurde jetzt im Eberbacher Palestra geackert. Zweimal zweieinhalb Stunden am Tag, sechs Tage die Woche. Zwischendrin absolvierten Mann, sein Trainingspartner Yves Barz und Manager Todorovic auch noch einen nächtlichen 60-Kilometer-Lauf durch den Odenwald.

Nun folgen zwei Wochen im spanischen Alicante, vier Wochen in Las Vegas mit US-Boxlegende Floyd Maywea᠆ther, danach noch zwei Wochen in Los Angeles. In Spanien wird mit dem russischen Trainer Roman Anuchin am Boxerischen gefeilt, in den USA geht es ins Sparring. "Da drüben gibt es jede Menge Qualität", sagt Todorovic.

Barz, 24 Jahre, Halbweltergewichtler (bis 63,3 Kilogramm), soll in den USA sein Profi-Debüt geben. "Hoch begabt in allem, was er macht", schätzt Trainer Haslberger das Talent ein. An Schwächen in der Konzentration wurde in Eberbach noch gearbeitet. "Er explodiert von Einheit zu Einheit", sagt der Trainer.

Was anfangs noch harmlos aussieht, hat es aber bald in sich: In der hinteren Halle des Palestra ist es tropisch schwül. Nebenan trainiert die Zumba-Gruppe. Nach den ersten lockeren Läufen legt der mittrainierende Manager Todorovic zur Zumba-Musik noch ein Tänzchen ein und fordert seinen 90 Kilo schweren Schützling Mann auf mitzumachen: "Du als alter Latino!" Dann scheucht Haslberger die beiden Boxer und den Manager die 20 Meter lange Laufbahn hoch und runter. Sprints, Knie hoch, Fersen hoch, seitwärts im Kasatschok, eingehängt im Gummiband gegen den mit vollem Widerstand dagegenhaltenden Trainer. "Tschuk! Tschuk! Tschuk!", feuert sich Traktor Mann, Kampfname "Thunder", an.

Und dann wird’s doch noch ein bisschen Rocky: Haslberger drückt den Boxern zehn Kilo schwere Eisenketten in die Hände. Die Ketten hoch über den Kopf gereckt, geht es in die Knie, rauf, runter, rauf, runter, 20 Meter vorwärts, 20 Meter rückwärts. Manns Gesicht ist schmerzverzerrt. "Man darf das nicht unterschätzen", sagt Haslberger, "da kommen noch die 50 Kilo Muskelmasse, die zu bewegen sind, dazu." 1200 Kilokalorien würden unter der Belastung in einer Stunde verbrannt. "So wird aus einer Partyveranstaltung eine richtig böse Sache", grinst der Trainer.

Doch für das große Ziel lohnt es sich zu ackern: Wenn Mann nach dem jetzigen Training in Eberbach wieder die nächsten zwei Kämpfe gewinnt, könnte der große Traum vom WM-Titel wahr werden. Noch sind knapp neun Wochen Zeit zur Vorbereitung auf den nächsten Fight.