Von Christofer Menges

Eberbach. Erst war der Winter extrem verregnet, dann der Sommer heiß und trocken wie noch nie - und dann vermehrten sich wie wild die Borkenkäfer. Für den Eberbacher Stadtwald war 2018 nicht das beste Jahr. Das schlägt sich auch in den Holzerlösen nieder, die eigentlich der Stadtkasse zugute kommen sollten. Die Fichtenholzpreise sind derzeit im Keller, in den nächsten zwei Jahren rechnet die Stadtförsterei mit deutlich geringeren Erträgen als in den Vorjahren.

2017 lag der Überschuss aus der Holzproduktion noch bei 370.000 Euro. Das wird in den nächsten beiden Jahren deutlich weniger: Nur noch mit 110.000 Euro rechnet die Försterei für 2019. Nicht wesentlich mehr wird es wohl 2020.

Weil infolge des heißen und trockenen Sommers Fichten in Wäldern in ganz Mitteleuropa von Borkenkäfern befallen sind, ist der Holzpreis im Keller. Gab es einst um die 100 Euro für den Festmeter Fichtenholz, sind es laut Robens derzeit nur noch 40 bis 45, Tendenz sinkend.

"Fichtenholz ist nicht mehr verkaufbar", sagt der Förster und spricht von einem "massiven Überangebot" und "irrwitzigen Mengen". In Eberbach wurden in diesem Jahr 6300 Festmeter Käferholz geschlagen, ein Viertel der geplanten Gesamteinschlagsmenge.

Doch nach Plan läuft infolge des Wetters und der Käfervermehrung derzeit im Forst fast nichts. Auch für nächstes Jahr lässt "die Erfahrung übles erahnen", wie Robens sagt. Weil die von Käfern befallenen Bäume quer durch den ganzen Stadtwald verteilt sind, ist der Einschlag aufwendiger, als wenn regulär durchgeforstet werden würde. Das wird die städtischen Förster, die den fünftgrößten Gemeindewald Baden-Württembergs zu betreuen haben, auch nächstes Jahr noch beschäftigen. Dennoch wollen sie wieder mehr Douglasien pflanzen, junge Bäume pflegen und Bäume entasten als noch in diesem Jahr. So sieht es zumindest der im Gemeinderat am Montag vorgestellte Forstbetriebsplan für 2019 vor.

Der geringere Holzerlös reicht in den nächsten beiden Jahren aber auch nicht mehr aus, die Ausgaben für die sogenannte Schutz- und Sozialfunktion des Waldes zu decken, dazu gehören der Unterhalt von Wegen, Hütten und das Wildschweingehege. 182.000 Euro sind nächstes Jahr für den Wegebau eingeplant.

Der Forst rutscht ins Minus. Im Haushalt werden zudem noch interne Umlagen für die allgemeine Verwaltung, etwa den Gemeinderat und die EDV, draufgeschlagen. Dadurch werden die Zahlen tiefrot. Schwarzmalen will Robens deshalb für die Zukunft aber nicht: Zum einen setze die Stadtförsterei schon seit Jahrzehnten auf naturnahe Waldwirtschaft; Dürreempfindliche Fichten würden gar keine mehr gepflanzt. Dadurch soll der Wald auf Dauer besser gegen Klimaextreme gewappnet sein. Zum anderen sieht er auch für den Verkauf von Fichtenholz wieder bessere Zeiten kommen: "Fichten werden in wenigen Jahren wieder gefragt sein", ist sich der Fachmann sicher.