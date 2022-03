Eberbach. (pol/sake). Wie die Polizei in einer weiteren Mitteilung schreibt, erlitt der 28-jähriger Yamaha-Fahrer schwere Verletzungen. Er wurde unter notfallmedizinischer Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in eine Mannheimer Klinik eingeliefert. Dort erlag er in den Abendstunden seinen schweren Verletzungen.

Update: Samstag, 12. März 2022, 11.45 Uhr

Eberbach (pol) Ein 28-jähriger Yamaha-Fahrer ist am Freitagnachmittag gegen 15.50 Uhr auf der Landesstraße L595 von Neckarwimmersbach in Richtung Pleutersbach gefahren und dabei verunglückt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in eine Klinik.

Der 28-Jährige hatte in einer Linkskurve aus noch nicht geklärter Ursache die Kontrolle über sein Krad verloren. Er war von der Fahrbahn abgekommen und bei einem Feldweg liegen geblieben. Beim Sturz zog sich der Motorradfahrer schwere Verletzungen zu, so dass ein Rettungshubschrauber angefordert wurde. Der Verkehrsdienst Heidelberg ermittelt.