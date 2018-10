Eberbach. (MD) "Ja, wir geben die Filiale Eberbach zum Ende dieses Jahres auf", bestätigt Petra Banschbach von der gleichnamigen Landbäckerei mit Sitz in Aglasterhausen. Das Backwarengeschäft in der Schwanheimer Straße existiert dann exakt zehn Jahre in Neckarwimmersbach. Der Pachtvertrag lief aus, Banschbachs wollten ihren Worten zufolge auch keine Verlängerung.

Am Umsatz habe es nicht gelegen, versichert sie. Aber man habe von der zentralen Backstube aus eben andere Fahrtrichtungen. Etwa in den Kraichgau oder in die Mosbacher Gegend. Denn das mittelständische Unternehmen, das ursprünglich aus einer kleinen Bäckerei hervorging und 1989 von Bernhard und Petra Banschbach übernommen wurde, hat mittlerweile zehn Filialen mit vier Cafés. Darunter in Waibstadt, Wiesenbach, Spechbach, Neckarbischofsheim und Mosbach, wo man vor Kurzem auch die Bewirtung der umgebauten ehemaligen Gymnasiums-Turnhalle übernahm. Über 80 Mitarbeiter, darunter einige Auszubildende werden derzeit beschäftigt.

Wie Petra Banschbach erläuterte, habe Eberbach eben etwas außerhalb der "üblichen" Touren gelegen, bei denen man mehrere Filialen ansteuern konnte. Und kurzfristig benötigte Nachlieferungen von Waren hätten sich somit auch nicht rentiert. Wie es mit den Räumlichkeiten, neben denen auch ein Selbstbedienungsportal der Sparkasse Neckartal-Odenwald beherbergt ist, weitergehen soll, weiß sie derzeit (noch) nicht. Es habe zwar schon Kontakt mit einem potenziellen Nachfolger gegeben, doch konkret sei noch nichts vereinbart worden.