Eberbach. (cum) Es tut sich was an der seit über einem Jahr klaffenden Baulücke vor der Michaelskirche: Am Mittwochmittag kamen Arbeiter, räumten den Bauzaun beiseite und fingen an, die Fläche vor der Seitenwand des Bistros Querbeet zu räumen.

Laut Architekt Peter Kluge fehlt nur noch die Freigabe des Prüfstatikers. Ein Generalunternehmer sei bereits beauftragt. Wann dort tatsächlich mit dem Bau eines Restaurants mit Wohnungen begonnen wird, steht aber noch nicht fest.