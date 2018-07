Rund 100 000 Euro hat die Eberbacher Baugenossenschaft in Reparaturen und Renovierungen in ihrem Haus zwischen Stettiner und Memelstraße in der Steige gesteckt. Fast die Hälfte davon dahin, wo man es von unten nicht sieht: ins undichte Flachdach. Foto: Menges

Von Christofer Menges

Eberbach. Die dunklen Wolken über der Eberbacher Baugenossenschaft (EBG) lichten sich: Nachdem die Banken der angeschlagenen Wohnungsbaugesellschaft vor vier Jahren rund eine halbe Million Schulden erlassen haben, verzeichnet sie inzwischen wieder einen Bilanzgewinn und kann ihre 443 Wohnungen in Eberbach Schritt für Schritt renovieren.

Die Liquidität ist laut dem Aufsichtsratsvorsitzenden Andreas Geier bis 2027 gesichert. Die durchschnittliche Kaltmiete bei der EBG stieg um 3 Cent auf 4,82 Euro pro Quadratmeter - vor allem aufgrund einer Modernisierung in der Stettiner Straße.

Die Warteliste, speziell für die Seniorenwohnanlage in der Friedrich-Ebert-Straße ist lang: Insgesamt warten laut Geschäftsführer Peter Knapp 200 Bewerber darauf, dass eine Wohnung bei der Baugenossenschaft frei wird.

Sorgenfrei ist die EBG aber noch nicht: Wegen Fehlbelegungen von Sozialwohnungen drohen Ausgleichszahlungen. Das Finanzamt könnte, weil die Genossenschaft in Krisenzeiten keine Mitglieder mehr aufnahm, Steuern nachfordern.

Der Mietvertrag für neun Flüchtlingswohnungen in der Gütschowstraße mit dem Rhein-Neckar-Kreis läuft im Oktober aus; dort droht Leerstand. Wie es mit dem Gebäude weitergeht, ist noch offen. Der "Instandhaltungsstau" für den kompletten Wohnungsbestand wird im Geschäftsbericht 2017 auf fast elf Millionen Euro beziffert - wegen gestiegener Baukosten eine Million mehr als im Vorjahr.

Hintergrund Hintergrund 2017 (in €) 2016 Bilanzsumme 15,9 Mio. 16,3 Mio. Sachanlagen 14,6 Mio. 14,9 Mio. Bankkredite 14,1 Mio. 14,7 Mio. Jahresüberschuss 188.000 376.000 Bilanzgewinn 444.000 276.000 Eigenkapital 794.000 597.000 Instandhaltung 423.000 710.000 Wohnungen [+] Lesen Sie mehr Hintergrund 2017 (in €) 2016 Bilanzsumme 15,9 Mio. 16,3 Mio. Sachanlagen 14,6 Mio. 14,9 Mio. Bankkredite 14,1 Mio. 14,7 Mio. Jahresüberschuss 188.000 376.000 Bilanzgewinn 444.000 276.000 Eigenkapital 794.000 597.000 Instandhaltung 423.000 710.000 Wohnungen 443 Garagen/Stellplätze 294 Gewerbeeinheiten 9 Mitglieder 699 700

[-] Weniger anzeigen

Bei der Jahresversammlung mit rund 15 Mitgliedern am Dienstagabend im Hotel Krone-Post wurde der Geschäftsbericht dennoch ohne Fragen durchgewunken. Vorstand und Aufsichtsrat wurden beide einstimmig entlastet. Andreas Geier und Joachim Waniek wurden für weitere drei Jahre in den Aufsichtsrat gewählt.

28 der 443 Wohnungen wurden im vorigen Jahr saniert: Neue Bäder, Fußböden und Elektroinstallationen sind die Schwerpunkte. Das meiste Geld, rund 100.000 Euro, wurde in die Stettiner Straße 9/10 und die Memelstraße 8/10 gesteckt, fast die Hälfte davon in zwei Flachdächer, die zwar erst 2011 von einem Architekten für dicht erklärt wurden.

In der Unteren Talstraße investierte die EBG 56.000 Euro in die Renovierung von vier Wohnungen und der Balkone. In der Seniorenwohnanlage in der Friedrich-Ebert-Straße wurde das Dach ausgebessert, die Schließanlage ausgetauscht, die Heizung repariert und eine Wohnung erhielt eine neue Küche. Weitere geplante Modernisierungen, unter anderem am Kornmarkt und in der Unteren Badstraße in der Altstadt, wurden verschoben.

Probleme hat die EBG nach wie vor, weil sie 33 mit verbilligten Darlehen geförderte Wohnungen an Mieter ohne Wohnberechtigungsschein vergeben hat. Die Stadt fordert deshalb Ausgleichszahlungen. Gegen einen Teil der Forderungen hat die EBG Einspruch eingelegt. Unter anderem gehört das Haus in der Gütschowstraße, in dem bis Oktober noch Flüchtlinge untergebracht sind, dazu.

Wegen des öffentlichen Interesses an der Flüchtlingsunterbringung sieht die EBG die Fehlbelegung dort als vernachlässigbar an. "Ob wir da Erfolg haben, ist noch nicht sicher", sagte Geschäftsführer Knapp. Gestern war noch einmal ein Gespräch mit der Stadt geplant. Da die EBG gleichzeitig 84 nicht geförderte Wohnungen hat, in denen Mieter mit Wohnberechtigungsschein leben, hofft sie, die Fehlbelegungen ausgleichen zu können.

Trotz der langen Warteliste hat die EBG aber auch noch einiges an Leerstand. Dadurch entgingen der Genossenschaft rechnerisch fast 40.000 Euro an Einnahmen. Ende 2017 standen 15 Wohnungen leer, elf in der Talstraße und im Holdergrund, allerdings handelt es sich laut Knapp dabei um "Einfachstwohnungen" ohne Heizung und in unvermietbarem Zustand, vier wurden modernisiert.

Das Haus mit sechs Wohnungen im Holdergrund wurde im Januar verkauft. Dennoch rechnet Knapp in diesem Jahr wegen der Auflösung der Flüchtlingswohnungen in der Gütschowstraße wieder mit mehr Leerstand und entsprechend weniger Mieteinnahmen. Das große Gewitter, das noch vor wenigen Jahren drohte, ist an der Baugenossenschaft auch dank der Unterstützung der Gläubigerbanken vorbeigezogen. Zeit zum Sonnen ist noch nicht.